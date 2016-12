14-12-2016 | 04h00

Extrait du guide Floride: 700 bonnes adresses et les coups de coeur de 40 vedettes

Située à une trentaine de minutes au nord de Miami, la ville de Fort Lauderdale est très prisée par les amateurs de golf et par ceux qui souhaitent profiter du soleil et de la mer dans un cadre plus tranquille que South Beach.

Cette ville est également surnommée «la Venise de l'Amérique» en raison des nombreux canaux qui la sillonnent et le long desquels habitent des gens très fortunés et où les yachts, voiliers et catamarans sont légion.

VENDREDI 17 H / DÉPOSEZ VOS VALISES

Comme il s'agit de l'une des destinations les plus populaires de la Floride, les hôtels de chaînes américaines ne manquent pas à Fort Lauderdale. Voici deux hébergements indépendants pour lesquels nous avons eu un coup de cœur.

Villa Venezia (132 Isle of Venice Dr., Fort Lauderdale, FL 33301 ; villavenezia.com) comprend 12 habitations, dont des studios ou des unités de une ou deux chambres à coucher. Décorée avec goût et de façon différente, chacune possède une cuisine ou une cuisinette bien aménagée. Les balcons s'ouvrent sur une paisible marina bordée de palmiers et de bateaux. Il est même possible d'y venir avec sa propre embarcation et de s'y amarrer le temps d'un séjour. Une piscine, au coeur d'un magnifique jardin, permet de se détendre et de profiter des chauds rayons du soleil. Une véritable oasis de paix. On s'y rend pour le calme des lieux tout en profitant de la proximité de la plage, du centre commercial The Galleria at Fort Lauderdale, et, surtout, du boulevard Las Olas, avec ses boutiques et restaurants.

Prix : $-$$

À 15 min au nord-est de Fort Lauderdale, et loin de la cohue, se trouve la charmante ville de Lauderdale-by-the-Sea. Sa plage est calme et bordée de palmiers matures. Oubliez les immeubles en hauteur, ici c'est le paradis des petits restaurants sympathiques, des charmantes boutiques et de la douceur de vivre. C'est l'une de nos petites villes préférées en Floride. Pour ceux qui aiment avoir les deux pieds dans le sable et se jeter à l'eau dès le réveil, c'est au Windjammer Resort & Beach Club (4244 El Mar Dr., Lauderdale-By-The-Sea, FL 33308 ; windjammerresort.com) qu'il faut aller.On peut s'y installer dans une suite, un studio ou un appartement de une ou deux chambres.

Chaque unité est dotée d'une cuisine tout équipée et la plupart possèdent une vue imprenable sur l'océan Atlantique. Le propriétaire du Windjammer, John Boutin, est un Québécois qui vit sous le chaud soleil de la Floride depuis l'âge de 18 ans. Sa famille tient l'établissement depuis trois générations. Il prend toujours plaisir à recevoir ses cousins du nord en français. Ici, le service est courtois, les chambres sont propres et on peut profiter de deux belles piscines chauffées. Le matin, on s'installe sur la terrasse pour observer les spectaculaires levers de soleil sur l'océan.

De plus, cette petite ville balnéaire offre un point de départ parfait pour découvrir l'univers passionnant du troisième plus grand récif corallien au monde. On s'équipe d'un masque et d'un tuba, on sort de sa chambre et en moins de deux, on nage avec les poissons colorés et les tortues marines. Pour les curieux, rendez-vous sur le site Internet de l'hôtel et cliquez sur la webcam de l'établissement pour voir la plage en temps réel. Cette caméra permet aussi aux visiteurs qui le désirent de conserver leurs souvenirs en photo ou en vidéo. Demandez au personnel de l'hôtel de vous dire exactement où aller sur la plage, faites de beaux bonjours à la caméra, et demandez ensuite qu'on vous remette les images captées en direct !

Prix : $-$$

À proximité de l'hôtel se trouve l'excellent restaurant La Cucina (256 E Commercial Blvd., Lauderdale-bythe- Sea, FL 33308 ; lacucinafl.com). Il est tenu par un couple de Québécois sympathiques d'origine italienne qui offrent les meilleurs plats italiens en ville à des prix très abordables.

19 H / UN PEU DE MAGASINAGE

Profitez de votre soirée pour faire vos emplettes au centre commercial Sawgrass Mills (1281 W Sunrise Blvd., Sunrise, FL 33323 ; simon.com/mall/sawgrass-mills) à seulement 15 min de Fort Lauderdale. Il s'agit du plus grand centre d'achat de Floride, avec plus de 350 magasins, dont plusieurs entrepôts (outlets), où vous pourrez faire de belles économies. On y trouve également un cinéma et plusieurs bons restaurants.

22 H / COCKTAIL À LA MAIN !

Pour célébrer vos vacances, arrêtez-vous au Stache Drinking Den Coffee Bar (109 SW 2nd Ave., Fort Lauderdale, FL 33301 ; stacheftl.com). À la fois cocktail lounge, café-bar, discothèque et salle de concert, Stache propose trois bars, des sofas, des tables de billard et même un foyer. On met l'accent sur la mixologie, puisque les barmans et barmaids sont experts dans l'art de concocter de nouveaux cocktails, tout en continuant de préparer les classiques. La musique est variée, passant du rock, au funk ou au techno. Également au programme : des groupes de musiciens, des spectacles burlesques ou de cabaret et la présence de DJ.

Pour une tout autre atmosphère, on sort au Rhythm & Vine (401 NE 5th Terrace, Fort Lauderdale, FL 33301 ; rhythm-vine.com) en plein coeur de Fort Lauderdale. Un lieu de rassemblement en plein air, tel un grand jardin populaire, avec de grandes tables à pique-nique et un bar unique, aménagé à l'intérieur d'une roulotte Airstream, avec de grandes fenêtres s'ouvrant sur un comptoir de bois, où l'on sert des bières artisanales et des cocktails originaux. Rhythm & Vine est fréquenté par des hipsters et une clientèle jeune en général. Un bar sans pareil avec également, à l'intérieur, une salle à l'éclairage tamisé. Et s'il vous prend une petite fringale, un food truck est sur place pour vous sustenter.

Une autre façon de goûter à la vie nocturne de Fort Lauderdale est le Blue Martini (2432 E Sunrise Blvd., Fort Lauderdale, FL 33304 ; fortlauderdale.bluemartinilounge.com), une chaîne de bars populaire qui a pignon sur rue dans plusieurs villes de Floride. Vous pourrez tout aussi bien prendre un verre sur la terrasse que vous trémousser sur la piste de danse à l'intérieur. Il faut essayer le cocktail Blue Martini !