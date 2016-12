Extrait du guide «Floride» 06-12-2016 | 04h00

Extrait du guide Floride: 700 bonnes adresses et les coups de coeur de 40 vedettes

Selon le dicton local bien connu, si vous récoltez du sable de Key West dans vos souliers, vous y retournerez à coup sûr. Parlez-en à Michel Tremblay et à Marie-Claire Blais, qui ont choisi d'y passer l'hiver depuis des années.

Ancien repaire de pirates, il y règne une fascinante ambiance de village en fête qui s'étire tout au long de l'année. Mecque du plaisir et de la liberté à l'américaine, l'île de Key West regorge d'attraits qui attirent les épicuriens du monde entier.

Situé au carrefour de la culture cubaine, caribéenne et américaine, l'endroit nous invite à nous balader tranquillement en nous enivrant de son charme historique. Fière de son titre de l'endroit le plus au sud des États-Unis, l'île est à seulement 144 km de Cuba. On s'y sent comme dans les Caraïbes sans avoir à quitter le continent.

VENDREDI 17 H - DÉPOSEZ VOS VALISES

Un séjour à Key West n'est pas à la portée de toutes les bourses, surtout en haute saison. À part quelques rares exceptions, il est presque impossible de trouver une modeste chambre de motel durant l'hiver offerte à moins de 200 $, et ce, dès le mois de novembre. Pour éviter une cure minceur à votre portefeuille, optez plutôt pour la basse saison, du mois de juin au mois d'octobre. Néanmoins, si vous faites partie des heureux élus qui peuvent se permettre les charmes ensoleillés de Key West en hiver, nous vous suggérons les hôtels suivants:

- Pour apprécier toute la splendeur de Key West, arrêtez votre choix sur l'un des hôtels du quartier historique de la ville, dont le splendide Cypress House (601 Caroline St., Key West, FL 33040) ainsi que le Albury Court Hotel (1030 Eaton St., Key West, FL 33040). Prix : $$

- Si vous réservez au moins trois mois à l'avance, vous aurez de bonnes chances d'obtenir une chambre au Key West Bed & Breakfast (415 William St., Key West, FL 33040). Ce bed & breakfast offre de l'hébergement abordable pour l'endroit. Prix : $

- À seulement 30 min de route au nord, le Parmer's Resort (565 Barry, Ave., Little Torch Key, FL 33042 ; parmersresort.com) est un hôtel très recommandé, situé au bord de la mer et qui offre une ambiance apaisante appréciée dans cette région ultratouristique.

Prix : $-$$

- Si le camping vous intéresse, il faut absolument découvrir le Bahia Honda State Park (36 850 Overseas Hwy., Big Pine Key, FL 33043 ; bahiahondapark.com). Situé à 60 km au nord, ce magnifique parc naturel offre 78 espaces pour tentes ou caravanes et donne accès aux plus belles plages des Keys, soit du côté de l'océan Atlantique ou du golfe du Mexique. Les réservations s'effectuent jusqu'à 11 mois à l'avance et le prix est imbattable pour la région. Prix : $

18 H - AU SOLEIL COUCHANT

Pour vous tremper dans l'ambiance festive des lieux dès votre arrivée, allez rejoindre la foule de touristes du plus grand rassemblement quotidien de Key West, la célébration du coucher de soleil à Mallory Square (400 Wall St., Key West, FL 33040 ; mallorysquare.com).

En plus du spectacle du soleil couchant, vous pourrez compter sur un grand nombre d'amuseurs de rue pour vous en mettre plein la vue. Ne manquez surtout pas le spectacle de Dominique the Cat Man of Key West, un français d'origine, orchestrant une formidable équipe de chats acrobates.

SAMEDI 9 H - FAITES LE TOUR

Afin de vous familiariser avec l'endroit, optez pour un tour de la ville. En 90 minutes, le circuit proposé par Old Town Trolley Tours (1 Whitehead St., Key West, FL 33040 ; trolleytours.com/key-west/) vous permet de découvrir plus d'une centaine de lieux intéressants dont la trépidante Duval Street.

Pour ceux qui préféreraient se dégourdir les jambes, les excursions à vélo de Key Lime Bike Tours (122 Ann St., Key West, FL 33040 ; keylimebiketours.com) vous conduiront aux adresses incontournables du quartier historique de Key West.

12 H - GASTRONOMIE FLORIDIENNE

Question d'expérimenter la cuisine «floribéenne», rien de mieux que de goûter à un des plats du célèbre restaurant Margaritaville (500 Duval St., Key West, FL 33040 ; margaritavillekeywest.com) sis sur l'artère principale de Key West. Le propriétaire, Jimmy Buffet, chansonnier américain passionné d'exotisme, est devenu milliardaire en popularisant sa chaîne de restaurants reconnus surtout pour les fruits de mer et les boissons tropicales. On vous suggère fortement d'essayer ses tacos de poisson.

14 H - VERDURE DES PAYS CHAUDS

Il existe une très grande sélection d'activités à faire à Key West, et il est facile de se surmener. Pourquoi ne pas vous la couler douce, par exemple en parcourant les allées et en admirant la végétation luxuriante du Key West Garden Club (1100 Atlantic Blvd., Key West, FL, 33040 ; keywestgardenclub.com). Ce jardin botanique, situé le long de l'océan Atlantique, vous émerveillera et vous transportera dans un monde à un million de lieues du pays de la gadoue et des abris tempos.

16 H 30 - PLAISIRS GARANTIS

Si vous aimez les sensations fortes et que vous voulez vous payer la traite, faites le tour de l'île de Key West en motomarine. Euphorie garantie ! Les tours guidés de Fury Water Adventures (furycat.com), d'une distance de 45 km, vous permettront de filer à vive allure sur les eaux cristallines avoisinantes de Key West.

Votre guide expérimenté sélectionnera une série d'arrêts qui vous permettront de reprendre vos esprits et de vous imprégner du paysage époustouflant. Vous pourrez, entre autres, jeter un coup d'oeil du côté de Sunset Key, une île privée tout près de Key West où Oprah Winfrey s'est offert une énorme résidence au bord de l'eau. C'est aussi à cet endroit qu'on tournerait la majorité des publicités télévisées de la bière Corona.

20 H - LE CRÉOLE À SON MEILLEUR

Pour dénicher un restaurant offrant un excellent rapport qualité-prix, il faut sortir un peu des sentiers battus. En vous dirigeant du côté de Mo's Restaurant (1116 White St., Key West, FL 33040), vous ne serez pas déçu. Si vous aimez la cuisine typique des Caraïbes ou que vous aimeriez l'essayer, ce petit restaurant créole à l'ambiance familiale comblera vos papilles, et votre compte de banque n'en souffrira pas trop. Le poulet barbecue qu'on y sert pourrait même vous convaincre qu'il existe de meilleures recettes que celles de St-Hubert!

DIMANCHE 10 H - BIENVENUE CHEZ PAPA

Une visite à Key West ne serait pas complète sans visiter la demeure d'un des résidents les plus connus de la ville, l'écrivain américain Ernest Hemingway (9 07 Whitehead St., Key West, FL 33040; hemingwayhome.com). Il y a vécu durant environ 10 ans, à partir des années 1930, et y a écrit la majorité de ses livres. Des guides touristiques très compétents vous donneront tous les détails de son séjour dans cette maison qui a su conserver son cachet d'autrefois.

L'endroit n'est pas conseillé à ceux qui sont allergiques aux chats : on en compterait plus d'une cinquantaine sur les lieux. Ne soyez pas surpris à la vue de leurs énormes pattes : ils ont six orteils! Hemingway, en effet, affectionnait particulièrement les chats polydactyles.

13 H - TOUT LE MONDE À L'EAU

Bien qu'il ait été relativement malmené par les changements climatiques et un raz-de-marée de visiteurs, le récif corallien des Keys est le seul récif vivant d'Amérique du Nord.

Si vous entendez l'appel du grand large, embarquez-vous à bord du superbe voilier de la compagnie Floridays (Hyatt Resort & Spa ; 601 Front St., au coin de Front et Simonton, Key West, FL 33040). Celle-ci offre des excursions de plongée en apnée de 3 h qui vous permettront de terminer votre séjour en beauté, en pataugeant dans l'eau chaude turquoise, entouré de bancs de poissons multicolores.

***

PARADIS MARIN

À environ 100 km au large de Key West, les sept îlets du Dry Tortugas National Park (drytortugas.com et nps.gov/drto) invitent les amateurs de plongée et de farniente à se la couler douce dans des eaux émeraude serties de récifs coraliens. Nommé « tortugas » en raison de la forte présence de tortues de mer et « dry » étant donné l'absence d'eau douce sur les petites îles, ce sanctuaire marin est à cheval sur le golfe du Mexique, sur la mer des Caraïbes et sur l'océan Atlantique.

Ce paradis des amoureux de la nature était autrefois une souricière pour les pirates osant naviguer entre les hauts-fonds et les eaux peu profondes. En raison de sa position stratégique, Dry Tortugas a longtemps servi de base avancée des États-Unis contre d'éventuels attaques en provenance du Mexique, de Cuba ou de l'Amérique latine.

De nos jours, les remparts peuplés de coraux, d'éponges et de végétaux marins font le bonheur des nageurs. Muni d'un masque et d'un tuba, vous pourrez y observer le ballet coloré de poissons-anges, de mérous et de poissons-papillons. En barbotant à quelques mètres des plages de Garden ou de Loggerhead Key, on atteint des récifs naturels où l'on peut admirer une trentaine d'espèces de coraux. Les plongeurs certifiés peuvent par ailleurs explorer plusieurs épaves. On récupère une carte plastifiée des sites sous-marins à l'accueil du parc national avant de plonger.

Sur la terre ferme, les visiteurs déambulent le long des fortifications en compagnie d'un ranger ou apprécient les envolées de 300 espèces d'oiseaux, dont le cormoran, le fou et l'épervier. Accessible seulement par bateau ou par hydravion, les fervents de plein air et de calme absolu peuvent passer la nuit dans le parc. Dix emplacements de camping sont disponibles sur la plage déserte aux abords du fort Jefferson. Les installations sont des plus rustiques et, en plus de votre équipement, il vous faudra apporter de l'eau potable, votre nourriture, et de quoi rapporter tous vos déchets sur le continent.

Le site web du parc national tient à jour la liste exhaustive des avions nolisés et des hydravions proposant des excursions à Dry Tortugas. On peut aussi atteindre le parc depuis Key West à bord du catamaran Yankee Freedom II.

***

À propos du guide Floride de l'auteure Marie Poupart:

Que vous soyez un snowbird vétéran ou sur le point de faire votre premier séjour dans le «Sunshine State», vous serez ravi par les trouvailles de ce guide foisonnant et audacieux. De Miami à Tampa, de Pensacola à Jacksonville, Marie Poupart a sillonné les routes de la Floride pendant des mois pour repérer des endroits authentiques, étonnants, souvent loin des clichés et des circuits touristiques habituels - en plus des grands classiques. Elle est aussi allée à la rencontre de 40 personnalités québécoises qui dévoilent généreusement leurs coups de cœur. Quel est le restaurant préféré de Ricardo à Fort Lauderdale ? Quelle plage a les faveurs de Caroline Néron ? Où sont les repaires de Michel Tremblay, Charles Lafortune ou Lise Dion ? Vous l'apprendrez en découvrant dans ce livre une Floride surprenante!