Massachusetts - Cape Cod: destination familiale idéale

Extrait du guide Ulysse Cape Cod, Nantucket, Martha's Vineyard par Louise Gaboury

Les inconditionnels de Cape Cod et des iles de Nantucket et de Martha's Vineyard composent une importante et enthousiaste clientèle d'habitués.

Ces vacanciers y reviennent chaque année pour les plages sauvages du National Seashore, à Cape Cod, et celles protégées par le Trustees of Reservations dans les iles. Ces plages uniques n'ont pas leurs pareilles en Nouvelle- Angleterre, et même sur toute la côte est des États-Unis.

Les cyclistes aiment pouvoir pédaler pendant des kilomètres sur des pistes bien entretenues qui sillonnent de beaux paysages de foret ou longent la mer. Les épicuriens apprécient l'ambiance à la fois décontractée et civilisée de l'endroit. Si les plages et les paysages sont sauvages, on trouve dans les villes et villages un art de vivre exceptionnel : produits frais, bons vins, épiceries fines, cafés typiques, restaurants gastronomiques, petits bistros et baraques à fruits de mer.

Les familles ont aussi l'embarras du choix pour animer la marmaille, beau temps mauvais temps. Voici une liste d'attraits à Cape Cod pour faire le plaisir des petits et des grands.

Les favoris des enfants

La Water Street de Sandwich compte plusieurs sites historiques qui sauront plaire aux plus érudits, mais également aux enfants qui y trouveront matière a s'amuser tout en apprenant. Le Dexter's Grist Mill, par exemple, est un charmant moulin qui date du XVIIe siècle et dont la roue en mouvement impressionne toujours les enfants.

A Hyannis, les jeunes gourmands et curieux apprécieront la visite de la compagnie Cape Cod Potato Chips pour se familiariser avec les étapes de la confection des croustilles et surtout pour en déguster des toutes fraiches... Veteran's Beach, avec ses aires de jeux et ses tables de pique-nique, est une bonne plage pour se détendre en famille.

Le Cape Cod Museum of Natural History de Brewster invite les petits et les grands à différentes expositions interactives et organise plusieurs activités liées a la compréhension de la nature. Ce musée est le point de départ de quelques sentiers qui traversent une grande variété d'habitats. Le petit North Trail (0,4 km) convient parfaitement aux enfants en bas âge.

Une sortie en mer pour l'observation des baleines avec guides-naturalistes saura fasciner les jeunes océanographes en herbe. Les entreprises qui proposent ce genre d'excursion sont légion a Cape Cod et dans les iles, mais Provincetown demeure probablement le meilleur endroit.

Il y a aussi, bien sur, le vélo sur les petites pistes tranquilles comme le Cape Cod Rail Trail, le golf miniature, notamment l'Arnold Adventure Golf (www.arnoldsrestaurant.com/mini-golf), et les matchs de baseball gratuits de la Cape Cod Baseball League (www.capecodbaseball.org) à Chatham, Hyannis, Brewster et ailleurs.

Les band concerts, ces concerts de fanfares dans les parcs, sont aussi des incontournables du paysage estival de Cape Cod. Du dimanche au vendredi, il y a toujours un concert gratuit dans un parc, au milieu d'un parterre parsemé de couvertures et de chaises de plage. Celui de Chatham (www.chathamband.com) est particulièrement amusant. Les concerts du Chatham Band, qui existe depuis 1931, se déroulent dans une atmosphère bon enfant. Les musiciens sont vêtus de vestes rouges aux boutons dores, il y a des ballons, les enfants s'amusent. Une belle fête familiale, quoi! Il faut arriver tôt pour s'assurer une place de stationnement. Attention toutefois à l'embouteillage qui survient inévitablement a la fin du concert...

Zut, il pleut!

Qu'à cela ne tienne! C'est le temps daller visiter les musées, de fréquenter les bibliothèques publiques, notamment celle de Truro (www.trurolibrary.org) avec son charmant coin pour enfants, ou encore d'aller au cinéma ou de jouer aux quilles!

Cape Cod, Nantucket, Martha's Vineyard

