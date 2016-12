30-11-2016 | 04h00

Restaurants, comptoir à crème glacée, galerie d'art, boucherie, épicerie fine ou sanctuaire naturel: voici les coups de coeur de 10 de nos vedettes, de Pompano Beach à Miami, en passant par Boca Raton et Fort Lauderdale. Ils sont tirés du nouveau guide Floride: 700 bonnes adresses et les coups de coeur de 40 vedettes.

1. Yvon Deschamps et Judi Richards

Nous adorons le restaurant Prime Catch (700 E Woolbright Rd., Boynton Beach, FL 33435). John Therien et ses fils, Pierre, Luc et Gilles, ont débuté dans la restauration en 1971, et leur passion est demeurée intacte. Sur la terrasse donnant sur l'Intracostal, ce magnifique réseau de canaux, la vue est superbe! C'est idéal pour boire un verre afin de laisser tomber le stress du voyage. Nous vous le conseillons.

Ensuite, le chef John Bonk ravira votre palais avec ses plats succulents de poissons frais du jour. On dit même que c'est là qu'on retrouve le poisson le plus frais de la région! Les amateurs de fruits de mer seront aussi comblés avec les crevettes, pétoncles, homards ou les croquettes de crabe croustillantes. Le poulet, les steaks ou les côtelettes sont également apprêtés d'une façon sublime. Pour nous, se retrouver là est le signe du début des vacances!

2. Lise Dion

L'épicerie Joseph's Classic Market (4409 Northlake Blvd., Palm Beach Gardens, FL 33410) a été fondée en 2005 par un homme venu tout droit de la communauté italienne de Brooklyn avec l'intention d'offrir des produits de la plus haute qualité. On y trouve donc de la viande et des fruits de mer. Le propriétaire a pensé à tout, car comme en vacances, on n'a pas trop envie de cuisiner; il y a tout un choix de mets préparés délicieux à emporter, la pizza est cuite sur place et vous pourrez vous constituer un menu complet sans aller ailleurs pour le pain ou le dessert, puisque tout s'y trouve!

3. Denise Filiatrault

Le Charm City Burger Company (1136 E Hillsboro Blvd., Deerfield Beach, FL 33441) est un endroit qui n'a l'air de rien, un petit bouiboui, mais la bouffe est excellente, à des prix plus que raisonnables. Ils ont la réputation d'avoir les meilleurs burgers aux États-Unis, entre autres des hamburgers à la grecque avec de la viande d'agneau, mais ils en ont pour tous les goûts dont des hamburgers traditionnels apprêtés de toutes les façons.

4. Benoît Gagnon

Vous me remercierez de vous avoir recommandé la crème glacée maison du petit comptoir Razzleberry's Ice Cream (3412 E Atlantic Blvd., Pompano Beach, FL 33062). Le plus difficile sera de faire un choix parmi tous les parfums offerts. L'endroit se situe à 30 secondes de la plage.

5. Corey Hart

Uncle Tai's (Boca Center, 5250 Town Center Cir., Boca Raton, FL 33486) est un restaurant chinois de Boca Raton. Ma femme Julie Masse était tout simplement en amour avec leur bœuf croustillant du Sichuan! Elle aurait facilement pu dévorer tout le plat, mais les enfants attrapaient toujours quelques-unes de ces délicieuses bouchées, alors on finissait toujours par en commander un deuxième plat. Bien qu'on soit porté à croire que ce resto offre une cuisine thaïlandaise, c'est plutôt à un Chinois venu de Shanghaï qu'il doit son nom. Tai a ouvert son restaurant en 1987 après avoir passé par Houston et Dallas; ce sont maintenant ses fils qui assurent la relève. Il est réputé pour offrir la meilleure cuisine chinoise dans la région.

6. Ricardo Larrivée

Avant de partir en Floride, on fait souvent la liste des endroits qu'on veut voir ou découvrir, et chaque fois, mes filles insistent pour qu'on ajoute le restaurant Greek Islands Taverna (3300 N Ocean Blvd., Fort Lauderdale, FL 33308) à la liste. Vous allez dire que j'exagère, mais c'est l'un des meilleurs restos grecs que je connaisse. Au premier coup d'œil, c'est un grec comme bien d'autres, et le décor n'est pas la raison pour laquelle on y vient. Ici, pas de réservation. C'est premier arrivé, premier servi. Ce resto est une véritable institution dans le coin, et la file d'attente témoigne de la popularité des lieux. En fait, il vaut la peine de patienter parce qu'à l'arrivée, devant la table du fromage flambé à l'ouzo, de la salade grecque, des côtelettes d'agneau fondantes, du poisson du jour et de la montagne de baklavas, vous allez vous féliciter d'avoir attendu. En plus, c'est abordable et comme partout en Floride, vous pouvez partir avec les restes.

7. Guy A. Lepage

Le Wynwood Walls (2520 NW 2nd Ave., Miami, FL 33127) est un genre de musée à ciel ouvert dans un quartier d'ateliers et de galeries d'artistes. Le plus laid y côtoie le plus excentrique, mais il y a aussi des bijoux d'œuvres d'art moderne et des créations audacieuses. De grands artistes graffitistes y exposent. Un incontournable.

8. Michel Louvain

Le Smitty's Old Fashioned Butcher Shop (1980 NE 45th St., Oakland Park, FL 33308) est un endroit assez inusité, car, tout comme les boucheries d'époque, le plancher est inondé de bran de scie. Autrement, il fait partie du décor d'Oakland Park depuis plus de 40 ans et offre une grande variété de produits. Le proprio se targue d'avoir de la viande et des fruits de mer de grande qualité et une équipe sympathique, qui accueille ses clients réguliers par leur prénom. La boucherie approvisionne même les yachts accostés non loin.

9. Dominique Michel

Le décor du City Fish Market (7940 Glades Rd., Boca Raton FL 33434) est très beau, et on peut même y apercevoir des cygnes nageant dans le lac autour du restaurant. On nous présente une version bar de moules et d'huîtres, puis une très grande variété de palourdes, de crab cakes et de chaudrées composées de moules et de morue en entrées, avec des poissons en bas de 20 $ (de 20 à 25 $ pour la prise du jour). On y sert aussi quelques plats de viande, boeuf et poulet.

10. Sophie Thibault

Puisque je me consacre désormais à la photographie animalière et de paysage, un must absolu si vous voulez tomber en pâmoison devant la faune et la flore floridienne: Wakodahatchee Wetlands (13 026 Jog Rd., Delray Beach, FL 33484). Ce sanctuaire naturel au coeur de Delray vous permettra de croquer ibis, anhingas, aigrettes, hérons, tantales, échasses et autres volatiles exotiques.

***

À propos du guide Floride de l'auteure Marie Poupart:

Que vous soyez un snowbird vétéran ou sur le point de faire votre premier séjour dans le «Sunshine State», vous serez ravi par les trouvailles de ce guide foisonnant et audacieux. De Miami à Tampa, de Pensacola à Jacksonville, Marie Poupart a sillonné les routes de la Floride pendant des mois pour repérer des endroits authentiques, étonnants, souvent loin des clichés et des circuits touristiques habituels - en plus des grands classiques. Elle est aussi allée à la rencontre de 40 personnalités québécoises qui dévoilent généreusement leurs coups de cœur. Quel est le restaurant préféré de Ricardo à Fort Lauderdale ? Quelle plage a les faveurs de Caroline Néron ? Où sont les repaires de Michel Tremblay, Charles Lafortune ou Lise Dion ? Vous l'apprendrez en découvrant dans ce livre une Floride surprenante!