Yves Ouellet 24-02-2017 | 04h00

Pays de hautes montagnes et de prairies. D'hivers doux et de sommets enneigés. Destination ski par excellence. Paradis de motoneige. Sources thermales, microbrasseries, vignobles, panoramas ahurissants sur les Rocheuses, bonne bouffe, marijuana libéralisée, population accueillante, État politiquement progressiste... Comment résister au Colorado?

La grande tournée que nous vous y proposons démarre à Denver et nous conduit d'abord à Steamboat Mass, en passant par Fort Collins. Du côté d'Aspen-Snowmass et de Grand Junction. Puis retour et séjour à Denver.

Une route spectaculaire

Une tournée des grandes stations d'hiver du Colorado signifie beaucoup de route. Mais cela n'a que du positif (s'il fait beau) puisque les paysages sont toujours sublimes. Toutes les routes de montagne, dont l'éblouissante Hwy 70, épousent le lit étroit des canyons et le cours sinueux des rivières, dont la célèbre Colorado. Difficile de maintenir l'attention sur la chaussée.

Fort Collins

Vers Fort Collins, l'un des premiers endroits rencontrés s'appelle Quebec. On roule ensuite le long de la rivière Cache la Poudre jusqu'à cette petite ville délicieuse qu'est Fort Collins. Excellent dîner santé au très agréable café The Kitchen. Petit tour du centre-ville et poursuite du périple. Entrée dans le canyon Cache la Poudre et passage des premiers cols.

Steamboat Springs

Steamboat Ski Resort est une des stations alpines les plus populaires aux États-Unis avec sa moyenne annuelle de neuf mètres de neige, 165 pentes (42 % pour intermédiaires, 44 % pour experts) sur sept sommets et le ski de soirée. Elle culmine à plus de 3200 m d'altitude avec 2103 m de dénivellation. Son immense village alpin et son vaste choix d'hébergements s'étalent à ses pieds comme une ville et les services de transport (très efficaces) sont gratuits. Comme ailleurs au Colorado, le climat extrêmement sec produit une neige poudreuse volatile qu'apprécient les skieurs.

Les bains thermaux

Situé dans l'axe des Rocheuses, le Colorado recèle les plus importantes sources thermales en Amérique. Ce qui explique l'incroyable abondance des sites de détente en eau chaude. Le style de ces exploitations va de l'aménagement sommaire de bassins naturels en nature, comme le Strawberry Hot Springs de Steamboat, où est possible l'alternance chaud-froid. Jusqu'au sophistiqué Iron Mountain Hot Springs de Glenwood Springs qui compte 16 bassin d'eau minérale à plus de 100 ͦ F, une piscine et un bain à jets. La douceur de l'hiver du Colorado se prête merveilleusement à ces plaisirs.

Aspen - Snowmass

Aspen-Snowmass s'inscrit sur la liste des grandes stations mondiales. En réalité, Aspen est l'entreprise qui possède tout ce complexe de sports d'hiver au Colorado. Quatre centres de ski composent l'ensemble. Aspen, Highlands et Montagne. Deux défis pour les experts. Buttermilk est pour la famille alors que Snowmass est la grande station généraliste avec 94 pentes culminant à 3500 m d'altitude avec une dénivellation de 1343 m. Du ski à satiété, accessible à pied à partir du village alpin ou grâce au service gratuit de navettes.

Grand Junction

Grand Junction, près de la région viticole de Palisade, se révèle comme une ville de culture et d'art ou la qualité de vie s'avère remarquable. La ville détient un record de sculptures publiques diversifiées et de superbe facture. Un nombre incroyable de galeries d'art, d'antiquaires, de libraires et de restos sympathiques. Un gros coup de foudre pour ce pied-à-terre idéal pour les motoneigistes.

Motoneige au ciel

À moins d'une heure de Grand Junction par la spectaculaire route 65, le sommet du massif enneigé de Grand Mesa (3400 m), un immense plateau de 1300 km², s'impose aux motoneigistes. Un territoire magique avec plus de 600 km de sentiers et l'infini pour le hors-piste. Surtout avec Luke Dobbs, un pro génial, guide expérimenté et chaleureux, fou de la motoneige et de sa montagne. Il est propriétaire de Grand Mesa Lakes Lodge location et forfaits complets.

Brasseries et restos

Le Colorado et la région de Grand Junction produisent d'excellents vins, mais on retient surtout le nombre effarant de microbrasseries qui prospèrent ici. Environ 300 dans l'État et une centaine à Denver seulement. Chacune a sa formule et ses spécialités, mais elles sont toutes follement populaires. Nos recommandations: à Steamboat: Mahogany Ridge (goutez l'agneau); à Grand Junction: Rockslide Brewery (super stout impériale); à Denver: Larimer Square (près de 60 microbrasseries). Pour ce qui est des restos: à Snowmass: The Edge (cuisine allemande réconfortante); à Grand Junction: Bin 707 (fine cuisine); à Denver: Rioja (no 1 en ville) et Avanti F&B (7 comptoirs dans des conteneurs).

Denver la douce

Les rues sont calmes. Les bars nombreux et pleins à craquer. Les jeunes se retrouvent au quartier artistique Rino. Les amateurs de jazz au Brown Palace Hôtel. Les familles au Terminal de la gare de l'Union, divinement restaurée. On reluque les chemises du Rockmount Ranch Wear. On bouquine au Tattered Cover et magasine sur 16th Street Mall, à moins d'aller voir l'Avalanche ou les Broncos... On a le choix!

Quelques sites utiles

Colorado Tourism Office: colorado.com

Fort Collins: visitcollins.com

Sreamboat Springs: steamboatchamber.com

Aspen-Snowmass: aspensnowmass.com

Grand Junction: visitgrandjunction.com

Mesa Lakes Lodge: mesalakeslodge.com

Denver: visitdenver.com