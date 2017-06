Sarah-Émilie Nault 26-06-2017 | 09h48

Dans la ville d'Estes Park, à deux pas du parc national des montagnes Rocheuses du Colorado, se dresse le réputé Stanley Hotel, qui a servi d'inspiration à Stephen King pour la création de son roman culte The Shining.

L'endroit est aussi pour son caractère historique, son élégance, son décor sublime et... sa présumée nature hantée.

Un hôtel historique et mystérieux

Le Stanley Hotel est à la hauteur des attentes des nombreux visiteurs - clients de l'hôtel ou pas - qui poussent ses portes quotidiennement. Le décor entourant les bâtiments principaux, les différents points de vue sur les montagnes aux sommets enneigés et les jardins en forme de labyrinthe en honneur à The Shinning sont spectaculaires. Le large lobby tient également ses promesses d'un plongeon dans une époque aussi mystérieuse que révolue.

C'est beaucoup grâce à Stephen King si The Stanley Hotel est aujourd'hui aussi couru. L'écrivain qui y a séjourné en 1974 affirme y avoir vécu la nuit de cauchemars la plus intense de sa vie. De pair avec l'atmosphère un peu glauque de l'hôtel désert s'apprêtant à fermer ses portes pour l'hiver, cette nuit allait servir d'inspiration pour son célèbre roman The Shinning.

Les premières notes du manuscrit ont ainsi été griffonnées dans la désormais célèbre chambre 217, que les clients s'arrachent depuis.

Si le réalisateur Stanley Kubrick a choisi de situer le film The Shinning dans un autre hôtel que le Stanley, Stephen King s'est quant à lui bien repris en y tournant la minisérie du même nom en 1996. Plusieurs éléments du décor actuel - dont les tapisseries du hall d'entrée - ont d'ailleurs été créés à la demande du maître de l'horreur.

La richesse d'une histoire

Des balades guidées exploitant le filon des esprits sont offertes aux visiteurs friands d'activités paranormales. On raconte que les fantômes du fondateur, de sa femme et de quelques enfants auraient été aperçus par employés et clients de l'hôtel au fil des ans.

Pourtant, The Stanley Hotel préfère nettement célébrer le caractère historique de l'établissement, fondé en 1909 par F.O. Stanley. Jadis utilisée comme maison d'invités, le Stanley Hotel a vu défiler de grands noms de la haute société dans sa salle de spectacles et de musique; Charlie Chaplin, John Philip Sousa, Houdini...

Quatre bâtiments forment aujourd'hui le Stanley Hotel: l'original The Stanley Hotel, le Lodge, les résidences Aspire et les condominiums Overlook (autre petit clin d'oeil à The Shinning).

Que l'on prenne place au bar pour déguster certains des 12 000 whiskys de la maison, que l'on se régale au restaurant Cascade ou que l'on s'installe dans un fauteuil du hall d'entrée, difficile de ne pas se laisser enivrer par l'aura de mystère du mythique Stanley Hotel.

En savoir plus: www.stanleyhotel.com