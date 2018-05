« Ce jour est le nôtre »: les réactions à l'arrestation d'Harvey Weinstein

AFP 25-05-2018 | 16h36

LOS ANGELES | « Ce jour est le nôtre » et « le début de (sa) descente aux enfers »... Les principales réactions à l'arrestation et l'inculpation vendredi pour viol et agression sexuelle du producteur Harvey Weinstein, mis en cause par une centaine de femmes.

LES VICTIMES PRÉSUMÉES

Rose McGowan, qui accuse Weinstein de l'avoir violée

« Ce jour est le nôtre », a tweeté l'actrice de « Scream », ajoutant: « On t'a eu Harvey, on t'a eu ».

Asia Argento, qui accuse Weinstein de l'avoir violée

« Aujourd'hui Harvey Weinstein va faire son premier pas vers son inévitable descente aux enfers. Nous, les femmes, avons finalement un vrai espoir de justice », a-t-elle écrit sur le réseau social.

Mira Sorvino, qui accuse Weinstein de l'avoir harcelée sexuellement puis d'avoir ruiné sa réputation et sa carrière

« J'envoie tout mon amour à mes soeurs qui ont fait face à un monstre... Tant d'émotion... Je suis fière et reconnaissante envers vous toutes », a-t-elle déclaré, également sur Twitter.

LES MOUVEMENTS QUI ONT EMERGÉ DU SCANDALE

Time's UP, fonds de défense de victimes de harcèlement sexuel au travail, fondé par des personnalités d'Hollywood, sur Twitter: « Aujourd'hui un homme dont les actions ont été si monstrueuses qu'elles ont généré une prise de conscience mondiale a été arrêté. Harvey Weinstein a brisé les vies d'innombrables femmes.

Nous les soutenons et restons solidaires des femmes qui partout ont affronté des lieux de travail dangereux et agressifs. Nous espérons voir la justice l'emporter ».

Tarana Burke, fondatrice du mouvement #MeToo qui dénonce les violences sexuelles

« Cela déplace l'affaire du tribunal de l'opinion vers un vrai tribunal », a-t-elle déclaré au magazine Variety. « C'est très cathartique pour beaucoup de victimes ».

LES AVOCATS

Benjamin Brafman, qui défend Harvey Weinstein, à la sortie du tribunal

« M. Weinstein n'a pas inventé la promotion canapé à Hollywood ». « Nous avons l'intention d'avancer très vite pour faire abandonner les poursuites. Nous pensons qu'elles ne tiennent pas au regard de la Constitution. Nous pensons qu'elles ne sont pas étayées par des preuves et qu'à la fin de la procédure M. Weinstein sera exonéré ».

Gloria Allred, avocate spécialiste des crimes sexuels

« Je représente beaucoup d'accusatrices d'Harvey Weinstein (...) Il est plus que temps qu'il soit contraint de venir à la barre, ce jour est finalement arrivé. Je salue le courage de toutes celles qui ont pris la parole pour dire leur vérité face à un homme riche et puissant », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Aux commentaires de M. Brafman, l'avocate et militante ajoute, interrogée par l'AFP, que « évidemment, les procureurs n'auraient pas porté plainte contre M. Weinstein s'ils pensaient qu'il n'y avait pas de preuves pour soutenir les accusations ou s'ils pensaient que leur dossier est entâché de défauts face à la Constitution ». « Je ne sais pas si d'autres plaintes seront déposées dans d'autres juridictions mais des enquêtes sérieuses sont en cours ailleurs qu'à New York », notamment à Londres et Los Angeles, a-t-elle ajouté.