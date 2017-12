Arizona - Vacances sur un ranch: un autre genre de «tout inclus»

Sarah Bergeron-Ouellet 09-12-2017 | 00h01

Vous avez envie d'un séjour au soleil complètement différent cet hiver? Faites comme nous et allez passer quelques jours dans un «dude ranch» dans le sud de l'Arizona.

Il fera 25°C à midi, mais vous n'entendrez pas le bruit de la mer. Il y aura des jardins, mais vous verrez beaucoup plus de cactus que de palmiers. Les membres du personnel porteront probablement des chapeaux de cowboy. Et, au lieu d'aller «subtilement» mettre votre serviette de plage sur une chaise longue avant d'aller déjeuner au buffet, vous irez réserver votre place pour la randonnée à cheval de 11 h, le cours de toilettage de chevaux de 14 h ou le galop dans les collines au coucher du soleil!

Qu'est-ce qu'un «dude ranch»?

Les «dude ranches» sont des ranchs, encore en exploitation ou non, qui sont aussi des complexes hôteliers, où les visiteurs peuvent découvrir à quoi ressemble la vie de cowboy, monter à cheval, prendre des leçons d'équitation ou simplement relaxer.

Ces lieux, souvent historiques, proposent des forfaits «tout inclus» qui comprennent généralement les repas, les nuitées et tout un éventail d'activités (mais pas les vols ni l'alcool).

Au milieu des cactus

L'endroit où on a posé nos valises a vu le jour il y a 150 ans en tant que «cattle ranch» (ferme d'élevage bovine) et il accueille désormais les voyageurs dans des villas en adobe: c'est le Tanque Verde Ranch.

Situé à environ 30 minutes de Tucson, le Tanque Verde Ranch se trouve entre la Coronado National Forest et le Saguaro National Park, au coeur des monts Rincon.

En clair: il est situé au beau milieu d'une mer de cactus saguaro, ceux que l'on voit dans tous les films westerns et les bandes dessinées de Lucky Luke, mais qui ne se trouvent en fait que dans le désert de Sonora, région aride qui couvre une partie de l'Arizona, du sud de la Californie et du Mexique.

C'est un décor qui ne s'oublie pas facilement.

Un peu d'histoire

Le Tanque Verde Ranch est l'un des plus vieux «dude ranch» de l'Arizona, mais il est loin d'être le seul dans l'Ouest américain. La Dude Ranchers' Association regroupe à elle seule une centaine d'établissements qui vont de l'Arkansas à l'Oregon, en passant par le Wyoming. Il y a même un membre en Colombie-Britannique.

Le concept est né naturellement dans les ranchs à la fin du 19e siècle. «Les premiers clients étaient des gens qui s'ennuyaient au travail, qui étaient fatigués d'être derrière une machine à écrire», selon Joe Valdez, un cowboy d'expérience qui fait partie de l'équipe du ranch Tanque Verde.

Ces voyageurs - ces «dudes» venus de l'Est - payaient carrément pour pouvoir travailler avec les cowboys, participer aux (exigeantes) tâches de la ferme et apprendre à monter à cheval dans un Far West qui les fascinait.

Le concept a évolué au fil des ans. On ne se rend généralement plus dans un «dude ranch» pour nettoyer les écuries (!), mais on y va toujours pour vivre autre chose et se prendre pour un cowboy.

Vacances à cheval

Le programme d'activités du ranch Tanque Verde comprend du tennis, de la pêche, du vélo de montagne, des soupers BBQ et des massages au spa, mais surtout des activités liées à l'équitation: promenades tranquilles ou au galop dans les sentiers environnants, leçons sur les fondements de l'équitation, le toilettage des chevaux, etc.

Le ranch abrite plus de 150 montures.

Vous ne connaissez rien à tout ça? Ce n'est pas grave. «On reçoit des gens qui n'ont jamais vu un cheval de leur vie!» assure Joe Valdez, qui a certainement rencontré son lot de visiteurs en 40 ans de travail sur le ranch. Et il n'est pas rare, dit-il, de voir ces apprentis cowboys partir galoper dans le désert à la fin de leur séjour.

La piqûre du galop

«L'endroit est pour tous ceux qui veulent quelque chose de différent», résume quant à lui Terry Hanley, directeur général adjoint, en ajoutant que le séjour est particulièrement significatif pour certains voyageurs.

«On reçoit des gens qui ont rêvé toute leur vie de monter à cheval et de vivre sur un ranch.»

Chose certaine, il y a des visiteurs qui y prennent sérieusement goût. Dehors, devant l'entrée de la salle à manger, l'allée est parsemée de dalles sur lesquelles on a gravé le nom des familles les plus fidèles, celles reviennent au ranch année après année, génération après génération.

Lors de notre séjour, on a aussi rencontré un couple de Britanniques venus célébrer leurs noces d'argent qui en étaient à leur 20e visite au ranch, pas une de moins!

Comme quoi se balader à cheval dans le désert Sonora, déguster un BBQ sous les étoiles de l'Arizona et se plonger confortablement dans l'histoire du Far West vaut bien le bord de mer et quelques pinas coladas.

Tanque Verde: infos pratiques

- Où? À 40 minutes de l'aéroport de Tucson et 2 heures 20 minutes de celui de Phoenix.

- Comment s'y rendre? Il n'y a pas de vols directs de Montréal vers Tucson, mais plusieurs compagnies proposent des vols avec une escale seulement. À compter de février, Air Canada offrira un vol direct de Montréal vers Phoenix qui pourra être une belle option.

- Type d'hébergement? Chambres ou suites dans des villas en adobe avec vue sur les montagnes ou les jardins. Réservez-en une avec foyer (et corde de bois fournie) si vous avez envie de vous réchauffer comme autrefois (les soirées sont fraîches dans le désert; durant les nuits de février, le mercure descend à 5°C à Tucson).

- Repas? Servis dans la grande salle à manger (buffet et menus du jour). Le bar de la place, le Dog House Saloon, sert aussi quelques en-cas.

- Activités en dehors de l'équitation? Piscine, spa, yoga, tennis, randonnées pédestres, vélo de montagne, pêche, BBQ en plein air, gros programme pour enfants, etc.

- Prix? Entre 425 et 655 $ US par jour pour deux personnes pour un forfait tout compris (activités et leçon, repas, nuitées) à l'hiver 2018.

- Le saviez-vous? Le ranch Tanque Verde est situé tout près du ranch du Beatles Paul McCartney

- En savoir plus: www.tanqueverderanch.com

Bien choisir son «dude ranch»

- Il existe différents types de «dude ranch»: luxueux ou non, possédant encore du bétail ou non, plus ou moins fidèle à l'histoire, etc. Les activités offertes varient également. Au Tanque Verde Ranch, par exemple, on n'offre pas de randonnées à cheval de plusieurs jours avec nuits en nature. Si c'est ce qui vous fait rêver, il vaut mieux regarder d'autres options.

- Parcourez le site de la Dude Ranchers' Association pour avoir une idée de ce qui existe: duderanch.org (en anglais).