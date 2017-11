Nevada - 7 choses à faire à Las Vegas selon votre budget

Vanessa de Montigny 14-11-2017 | 16h55

«Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas.» Cette citation a fait le tour du monde. Las Vegas est une ville tirée du rêve qui donne l'impression que tous ceux qui y mettent les pieds peuvent devenir la personne qu'ils veulent.

Nous avons récemment passé quatre jours dans cette ville qui ne dort jamais pour la découvrir sous un autre angle, au-delà des casinos et des mariages avec Elvis. Il y a tout à faire à Vegas, peu importe le budget dont vous disposez.

PETIT BUDGET (0 $-50 $)

1. Faire le tour des murales près de la Fremont Street: 0 $

Au mois de septembre de chaque année, la rue Fremont devient une réelle exposition à ciel ouvert durant le festival Life is Beautiful, présentant la créativité d'artistes locaux et d'ailleurs sur les murs du vieux Vegas. Les œuvres d'art sont par la suite conservées, ce qui donne une touche unique aux commerces et aux bâtiments du coin. Amusez-vous à vous balader pour y découvrir de nouveaux talents.

2. Prendre une bouchée au resto Park on Fremont: environ 40 $ (incluant un cocktail)

En entrant dans ce restaurant, vous serez tout de suite charmés par la décoration florale et de bon goût. La terrasse, quant à elle, est un véritable jardin secret au milieu des lumières et du bruit. Vous vous y sentirez bien tout de suite. Leurs burgers sont à tomber par terre et vous devez absolument essayer leurs boules de mac n' cheese. Saurez-vous découvrir la balançoire qui s'y cache? Ouvrez l'œil

3. Admirer la vue dans la High Roller Wheel: 22 $ par adulte le jour et 32 $ par adulte le soir

Cette grande roue d'observation est la plus élevée du monde avec ses 168 mètres de haut et 158 mètres de diamètre. En embarquant dans l'une des cabines, vous aurez une vue de la ville à couper le souffle sur 360 degrés. Le tour complet se complète en 30 minutes, idéal après un souper copieux ou avant d'aller prendre l'apéro.

4. Prendre quelques clichés aux Seven Magic Mountains: 0 $

L'œuvre de l'artiste suisse Ugo Rondinone trône au beau milieu du désert, à environ 24 kilomètres au sud du centre-ville de Vegas. Les sept colonnes de roches colorées faisant neuf mètres de haut chacune attirent des centaines de touristes qui ne tardent pas à se prendre en photo à leurs côtés. Cette installation plus qu'impressionnante mérite que vous vous y arrêtiez entre deux activités.

MOYEN BUDGET (50 $ - 150 $)

5. Explorer le Red Rock Canyon en Jeep rose: 99 $ par personne

Vous pourrez admirer toute la splendeur naturelle qu'est le Red Rock Canyon à mesure que le Jeep rose bonbon s'aventurera dans les sentiers rocailleux. Prenez un moment pour vous dégourdir les jambes en faisant un peu de randonnée lors des pauses durant le trajet et admirez les vestiges des premiers habitants du canyon qui datent de milliers d'années.

GROS BUDGET (150 $ ET PLUS)

6. Descendre la rivière Colorado dans un kayak de «verre»: à partir de 200 $ par personne

Vegas Glass Kayak offre des parcours d'une journée ou d'une demi-journée sur la rivière Colorado où vous ramerez à travers les rocs tout en admirant le fond de l'eau. Vous aurez également la chance de vous prélasser sur différentes plages et de découvrir une caverne avant de retourner à la rive. Une expérience saisissante par son décor à la fois enchanteur et apaisant. L'un des meilleurs moyens pour découvrir les alentours de Las Vegas de façon différente.

7. Explorer le Grand Canyon à bord d'un hélicoptère et marcher sur la passerelle de verre qui le surplombe: 541 $ par personne

Pour ceux qui disposeraient d'un budget plus flexible, le tour en hélicoptère est décidément un bon investissement. Le forfait inclut le transport en limousine jusqu'à l'héliport, le trajet en hélicoptère surplombant Vegas et le Grand Canyon, l'atterrissage près de la station où se trouve la passerelle de verre, le retour en hélicoptère et ensuite jusqu'à votre hôtel.

Vous aurez non seulement la chance de voir l'immensité des montagnes et du barrage Hoover Dam, mais aussi d'avoir «les pieds dans le vide» sur une passerelle élevée à 1210 mètres dans les airs. Vous repartirez finalement avec une photo de vous pour vous remémorer cette expérience incroyable.