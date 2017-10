42 heures à Miami Beach

Marie Poupart 16-10-2017 | 01h04

La visite de Miami Beach se limite souvent à Ocean Drive pour la plage de sable doux et les édifices Art déco. Pourtant, en remontant l'avenue Collins, on découvre les secteurs chics et bohèmes de Mid-Beach et North-Beach. Avec un peu de chance, et assez de billets verts pour se payer un verre au bar d'un grand hôtel, on se retrouve nez à nez avec un mammouth doré!

Vendredi

18h | Hôtels branchés

Cette «coolitude» a un prix. Les hôtels de ces quartiers branchés sont populaires et chers. Parmi les palaces, notons le 1 Fontainebleau (4441 av. Collins, Miami Beach, FL 33140 | fontainebleau.com). Le décor princier du lobby - à zieuter rien que pour les lustres de l'artiste dissident chinois Ai Weiwei - donne le ton aux 1 500 suites. Toutes ont un balcon avec vue sur la mer, une salle de bains de marbre blanc et un lit moelleux pour dormir comme sur un nuage.

Au bord du canal Indian Creek, on retrouve l'adresse la plus mode et la plus abordable du secteur. Le 2 Freehand Miami (2727 ch. Indian Creek., Miami Beach,FL 33140 | thefreehand.com) est une auberge de jeunesse! Oubliez l'image du dortoir sans âme qui accueille des backpackers. Les 63 chambres affichent un design original digne d'une adresse hipster de Brooklyn.

19h | Vedettes en cuisine

Les touristes new-yorkais aiment Miami Beach. Les cuisiniers-vedettes de la Grosse Pomme aussi. C'est le cas de Robert De Niro et de son associé, le chef Nobuyuki Matsuhisha, qui opèrent 3 Nobu (4525 av. Collins, Miami Beach, FL 33140 | noburestaurants.com). Comme au tout premier Nobu de Tribeca, on y sert une cuisine fusion aux notes péruviennes. À essayer: le thon saisi et sa salsa de jalapeño.

Les fans de Chef's Table, diffusé sur Netflix, se précipiteront chez 4 Los Fuegos (3201 av. Collins, Miami Beach, FL 33140 | faena.com). Francis Mallmann, le maître du grill argentin, y interprète les mets rustiques des gauchos, dont le porcelet au vin rouge et aux herbes, servi avec une salade de pamplemousse rose.

21h | Studio 54 sur la beach

On termine la soirée en dansant sur les sets des DJ les plus en vue au Studio 54 de Miami au : 5 le Basement (2901 av. Collins, Miami Beach, FL 33140 | basementmiami.com).

Samedi

8h | Nager en Normandie

On se réveille en quelques coups de brasse dans la 6 piscine de Normandy Isle Park and Pool, située dans un secteur aux influences françaises à North-Beach (accès: 6 à 10 US$, 7030 Trouville, Miami Beach, FL 33141 | miamibeachfl.gov).

12h | Lunch latin

Bonne nouvelle pour les gourmands: 73rd Street à North-Beach, NoBe pour les initiés, a pris des allures de petit Buenos Aires avec l'arrivée de nombreux Argentins en 2000. On s'arrête chez 7 Moises Bakery (7310 av. Collins, Miami Beach, FL 33141 | moisesbakery.com) goûter les traditionnels empanadas de carne et gâteaux éponge tres leches.

13h | Plage secrète

Avec ses tables et barbecues installés à l'ombre des dunes et ses sentiers de marche dans le sable, 8 le North Shore Open Space Park (sur Collins, entre la 78e et la 87e rues) est un secret bien gardé à NoBe. On ne s'y entasse donc pas comme des sardines.

16h | Apéro bulles

On roule quelques rues au nord pour s'offrir des bulles rosées ou un prosecco au bar à champagne du 9 Surf Club (9101 av. Collins, Surfside, FL 33154 | sirenusemiami.com), un univers du luxe où Frank Sinatra, Elizabeth Taylor et le shah d'Iran passaient jadis leurs vacances.

18h | Souper dans un centre d'achats

Bien que voisin des Chanel, Gucci et Prada, 10 Makoto (9700 av. Collins, Bal Harbour, FL 33154 | makoto-restaurant.com) sert des assiettes abordables. Commandez le ceviche de thon, calmar et melon d'eau et tout ce qui grille au robatayaki, ce bbq japonais au charbon de bois de chêne.

21h | Concert océanique

On revient un peu au sud pour assister à un spectacle de musique ou à un film les pieds dans le sable à l'amphithéâtre 11 North Beach Bandshell (7275 av. Collins, Miami Beach, FL 33141 | northbeachbandshell.com).

Dimanche

9h30 | Le MiMo guidé

Séjourner à Mid-Beach et à NoBe est l'occasion de découvrir un style d'architecture unique, le MiMo (Miami Modern). Lors d'une 12 marche guidée, on visite les hôtels aux façades accordéon et les propriétés privées à toits en forme d'aile d'avion de ce courant futuriste apparu en pleine conquête de l'espace. (infos: mdpl.org)

11h30 | Brunch européen

Manger dans un marché animé quelque part en Italie, c'est la sensation ressentie 13 chez Cecconi's (4385 Collins Avenue, Miami Beach, FL 33140 | cecconismiamibeach.com). À bon prix pour le secteur, le brunch propose un bar à huîtres, un buffet de grillades, un comptoir à fromages et à charcuteries, des stations à crêpes, gaufres et omelettes, sans oublier un service de mimosas.

13h | Rollers au musée

Chaussé de patins à roulettes, on dépense les calories accumulées à l'heure du brunch 14 au Faena Forum (coin 33e rue et Collins | faenaart.org). Le dimanche, la fresque du sol de ce centre d'art se transforme en aire de patinage disco.

Les curieux flâneront dans les jardins de l'hôtel voisin, le Faena, où réside notre fameux mammouth doré. Dans sa cage en verre, l'imposant squelette, recouvert à la feuille d'or 24 carats par l'artiste british Damien Hirst, encadre la vue sur la mer depuis le lobby de cet hôtel rénové d'après le scénario féérique du réalisateur de Moulin rouge, Baz Luhrmann.

«saviez-vous que»

Bus gratuit

Pour limiter les frais de stationnement (et de voiturier), on monte à bord du Mid-Beach Loop qui relie les plages de NoBe à celles de South Beach. Ces bus ne coûtent rien et circulent régulièrement. À bord, on profite du wifi gratis pour planifier sa prochaine activité!

Grand luxe, petit prix

On réserve un menu trois services à prix d'ami (39 US$) à l'une des 200 tables réputées qui participent chaque automne à Miami Spice, comme Pao de Paul Qui au Faena et Scarpetta par Scott Conant au Fontainebleau. (ilovemiamispice.com)