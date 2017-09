New York - À moto dans les Catskills : beauté sauvage et bucolique

22-09-2017 | 04h00

Extrait tiré du livre Ulysse, L'Amérique du Nord à moto - 50 itinéraires de rêve, collectif d'auteurs Ulysse

Rouler dans les Catskills, c'est admirer la nature, se relaxer et goûter l'énergie de cette région prisée par les New-Yorkais en mal d'air pur.

Ici, les gens sont détendus et on retrouve encore aujourd'hui des relents de l'époque hippie de Woodstock, qui a fait de la région un haut lieu de la contre-culture des années 1970. Situées à deux heures de route de la « Grosse Pomme », les Catskills offrent des voies désertes et de splendides panoramas de verdure et de montagnes.

Itinéraire : Environ 480 km

Niveau : débutant à intermédiaire

Casque obligatoire

Jour 1

Leeds (New York) - Woodstock - Margaretville - Shinhopple - Roscoe - Bethel 290 km

Au départ de Leeds, rejoignez la route 9 en direction ouest, sur laquelle vous roulerez jusqu'à la route 209, qui apparaîtra sur votre droite et vous permettra de passer sous l'autoroute 87. Bifurquez quelques kilomètres plus loin sur la route 28 Nord, qui vous mènera jusqu'aux rives du réservoir Ashokan. À West Hurley, prenez ensuite à droite la route 375 Nord jusqu'à Woodstock, d'où vous suivrez la route 212 Ouest jusqu'à Willow.

Continuez sur la route 212 sur une quinzaine de kilomètres après Willow, afin d'aller reprendre la route 28, que vous suivrez vers l'ouest sur quelques kilomètres après Margaretville. Prenez à gauche la route 30.

À Shinhopple, empruntez la route 17 Est. Arrêtez-vous au Roscoe Diner pour un retour dans le passé. Suivez ensuite la Gulf Road, puis l'Huber Road vers la Shandellee Road, que vous prendrez à droite. Prenez à nouveau à droite la route 52, puis, 6 km plus loin, à gauche la Briscoe Road. Prenez ensuite à droite la Behr Road, à gauche la Jim Stephenson Road et finalement à droite la Hurd Road. Arrêtez-vous au Bethel Center for the Arts, où vous pourrez en apprendre davantage sur le fameux festival de Woodstock, qui s'est en fait déroulé dans ce coin de pays. En cours de randonnée, arrêtez-vous pour acheter des fruits et légumes chez l'habitant ou prendre des photos devant les bâtisses abandonnées de certains villages.

Jour 2

Bethel - Big Indian - Leeds 190 km

Au petit matin, prenez la route 55 pour remonter vers le nord. Une soixantaine de kilomètres plus loin, prenez à gauche la route 19, aussi appelée Claryville Road. Au village de Claryville, empruntez la 157 West Branch Road, qui deviendra la Frost Valley Road. Suivez la petite rivière jusqu'à la jonction avec l'Oliverea Road, que vous apercevrez sur votre gauche. À Big Indian, prenez la route 28 Est, sur votre droite, puis, 6 km plus loin, empruntez la route 42 Nord jusqu'à Lexington, d'où vous prendrez la route 23A Est. Prenez à gauche, 6 km plus loin, la Jewett Heights Road et

suivez-la sur une dizaine de kilomètres. Empruntez maintenant à droite la route 23 Est et restez sur cette route pendant une cinquantaine de kilomètres, jusqu'à Leeds.

***

Bon à savoir!

· Les routes des Catskills sont peu fréquentées, mais le revêtement n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on retrouve habituellement chez l'Oncle Sam. On dirait vraiment que cette petite région a été oubliée par le gouvernement central... et on a l'impression que les gens d'ici aiment ça comme ça.

· Peu importe où l'on s'arrête, la tranquillité de la région est apaisante. On vient ici pour se relaxer et savourer le moment.

· Il y a peu d'hôtels dans la région et les gens du coin sont un peu « grano ». Ici, ils mangent bio et consomment localement. D'ailleurs, ne cherchez pas de grandes chaînes hôtelières ou de cafés Starbucks; il ne sont pas les bienvenus. Heureusement, il y a beaucoup de bed & breakfasts où vous pourrez rencontrer des aubergistes sympathiques, qui ne chercheront pas à vous soutirer tout votre argent, mais plutôt à vous en apprendre davantage sur leur belle région.

L'Amérique du Nord à moto - 50 itinéraires de rêve