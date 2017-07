8 bonnes raisons de choisir Philadelphie

Véronique Leduc 23-07-2017 | 01h00

Elle est souvent délaissée au profit de New York ou Boston, mais Philadelphie, une ville à taille humaine, dynamique, gourmande et riche d'histoire, possède de nombreux attraits qui font qu'il vaut la peine de rouler une ou deux heures de plus pour la découvrir.

1. Le One Liberty Observation Deck

Pour en apprendre plus sur cette ville de Pennsylvanie qui compte 1,5 million d'habitants, il faut se rendre au 57e étage du gratte-ciel One Liberty Place, là où se trouve le One Liberty Observation Deck. L'attraction propose une vue 360 sur la ville et des stations nous informent sur l'histoire et la culture de celle qu'on surnomme affectueusement Philly.

2. Le quartier historique

Philadelphie est le berceau des États-Unis. Dans le quartier historique, on peut visiter l'Indépendance Hall, où a été signée la Déclaration d'indépendance et rédigée la Constitution du pays, flâner entre les murets de la maison d'anciens présidents et observer la cloche de la liberté, symbole de l'indépendance américaine.

3. Les «beer gardens»

Philadelphie est la championne des beer gardens, ces espaces inspirés des biergartens allemands où on sert des bières et de la nourriture simple à des tables partagées. Le Independance Beer Garden est un havre de paix et propose plusieurs jeux d'adresse, le Spruce Street Harbor Park propose de son côté des hamacs et des camions de rue, Le Morgan's Pier offre une vue incroyable sur le pont Benjamin Franklin et le port en plus d'offrir un menu intéressant, et ainsi de suite à chaque coin de la ville...

4. La rue des musées

La plupart des grands musées de Philadelphie sont regroupés le long de la Benjamin Franklin Parkway. L'allée accueille entre autres la Fondation Barnes qui présente les oeuvres d'importants peintres, l'Académie des sciences naturelles qui met les dinosaures en vedette, le Musée Rodin consacré au sculpteur et l'imposant Musée d'art de Philadelphie, situé en haut des fameuses marches gravies par Rocky Balboa.

5. Le Reading Terminal Market

Le plus vieux marché couvert de Philadelphie possède un charme indéniable. Ce sont peut-être ses néons qui annoncent les kiosques, les foules qui s'y pressent, les pâtisseries qu'on voudrait toutes goûter, les étals appétissants de la communauté Amish ou le bâtiment de l'ancienne gare qui accueille le marché, on ne sait dire, mais l'endroit marque l'esprit.

6. Les fresques extérieures

Philadelphie est l'une des villes les plus colorées d'Amérique grâce au Mural Arts Program, lancé en 1984. Pour découvrir les dizaines de murales qui ornent les murs des bâtiments, on peut se procurer une carte qui suggère un trajet et présente les créations, tantôt historiques ou politiques, tantôt humoristiques.

7. Le Philly Cheesesteak

Chaque Philadelphien a son endroit préféré pour déguster ce sandwich chaud emblématique garni de minces tranches de boeuf sauté, d'oignons, de champignons et de fromage. Le Geno's et le Pat's King of Steaks, l'un en face de l'autre, sont deux grands classiques.

8. Les fruits de mer

Philadelphie n'est pas loin de l'eau et les amateurs de fruits de mer seront tout particulièrement gâtés. Luke's Lobster, pour son «lobster roll», et la Oyster House, pour son comptoir central où on ouvre les huîtres et les crustacés frais devant les clients, sont d'excellentes adresses.