Colorado - Oseriez-vous le pique-nique en falaise?

Sarah-Émilie Nault 03-07-2017 | 04h00

Dans la ville d'Estes Park, au Colorado, Kent Mountain Adventure Center offre des expériences en plein air pour le moins étonnantes: des «cliff picnics» (pique-niques en falaise), voire même des nuits en «cliff camping», du camping sur une plate-forme fixée à une paroi rocheuse, 30 mètres au-dessus du sol.Cliff

C'est à une vingtaine de minutes de voiture de la ville que se trouve Twin Sisters Peaks, le sublime endroit choisi par l'équipe de Kent Mountain Adventure Center pour initier les visiteurs aventuriers au «cliff picnic» et au «cliff camping». Un endroit que l'on atteint en une trentaine de minutes de randonnée, menant jusqu'à la fameuse falaise Devill dont les 91 mètres se descendront en rappel.

Une affaire de détails

Les guides ont l'habitude. Dom marche avec nous, alors que Vanessa, arrivée un peu plus tôt, vérifie les relais et la plate-forme qu'elle vient de terminer d'installer juste pour nous.

«Le secret de l'escalade et du rappel est dans la perfection des détails, explique Dom. Si Vanessa est déjà accrochée à la paroi, c'est que nous voulons nous assurer que le parcours et la plate-forme sur laquelle nous allons nous asseoir pour faire notre "cliff picnic" sont 100% sécuritaires.»

Voilà près de quatre ans que la compagnie propose des sorties d'escalade et de rappel agrémentés de pique-niques sur paroi. Une activité de plus en plus prisée par les amateurs de nouvelles expériences et de sensations fortes.

«Même si cette falaise est bien haute, elle est l'endroit parfait pour initier les grimpeurs débutants qui n'ont pas froid aux yeux. Le "cliff picnic" et le "cliff camping" attirent des amateurs de plein air qui ont envie d'une petite montée d'adrénaline de plus, de vivre une expérience originale qu'on ne retrouve pas ailleurs», ajoute Dom.

L'expérience d'une vie

C'est après un court parcours d'escalade de rochers et un moment à profiter du point de vue à 360 degrés sur Estes Park, Longs Peak et le parc national des montagnes Rocheuses que la véritable aventure commence.

Le but est simple: attaquer la haute falaise Devill depuis son sommet et franchir les quelques étapes en rappel (escalade de descente avec système de freinage) jusqu'à la plate-forme fixée à l'un des relais au moyen de sangles ajustables.

La plate-forme est une sorte de tente de paroi se mouvant au gré du vent, du poids et des mouvements de ses visiteurs... C'est l'endroit où, assis pratiquement dans le vide, mais toujours bien attaché à la falaise, on croque dans son sandwich en admirant l'un des plus beaux paysages du Colorado (en évitant, dans notre cas, de regarder le vide qui emplit tout ce qui se trouve au-dessous!).

Une nuit de camping

Difficile de croire que des courageux choisissent de passer une nuit complète - seul ou en duo - sur cette étroite plate-forme se balançant à 30 mètres au-dessus de la terre ferme.

Dans cette tente-capsule que l'on recouvre d'une toile légère lorsque vient le temps de dormir, ces visiteurs ressentent l'effervescence que seuls les grimpeurs de grandes voies vivent généralement.

Le camping et le pique-nique en falaise font décidément partie de ces activités remplies d'adrénaline auxquelles on prend part une fois dans une vie et que l'on coche ensuite, fièrement, de sa «bucket list».

***

Infos pratiques

- Cliff picnic (dîner ou souper): une personne: 425 $, 2 personnes: 600$, 3 personnes: 705 $, 4 personnes: 860 $ (incluant équipement, instructions, rappel, guides, repas)

- Cliff camping: 1 personne: 1200 $, 2 personnes: 1600 $

- En savoir plus: kmaconline.com