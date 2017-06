Miami au-delà des plages

Sarah-Émilie Nault 07-06-2017 | 00h30

MIAMI, Floride - Boutiques indépendantes, murs de béton recouverts d'oeuvres géantes, galeries d'art, jolis parcs où se balader à pied ou à vélo, hôtels tout neufs, petits cafés, restaurants et jeunes musées: nous ne sommes pas dans l'un des quartiers émergents de New York, mais bien en plein coeur de Miami. Là où le quartier Downtown à la jadis mauvaise réputation s'est transformé en centre-ville accueillant célébrant la culture et les arts.

Depuis le balcon de l'élégant hôtel ME Miami faisant face au port, le point de vue sur la baie Biscayne, les gratte-ciel et les ponts-autoroutes menant à Miami Beach est saisissant. De ce côté moins couru de Miami - celui s'élevant loin des plages et de l'agitation de South Beach -, l'impression de se retrouver dans une grande ville américaine que l'on visite pour ses penchants culturels et ses quartiers émergents se fait aussi vibrante que surprenante.

Le charme des quartiers émergents

«Avec l'implantation de nombreux sites culturels tels le Phillip and Patricia Frost Museum of Science, ayant ouvert ses portes le 8 mai dernier, le Pérez Art Museum et le Adrien Arsht Center, au cours des dernières années, Downtown Miami est devenu un quartier en pleine expansion où les gens veulent vivre et un lieu de rencontres culturelles important», explique Lori Kendall, directrice des ventes et du marketing chez ME Miami. «Des projets comme le Brickell City Center - un immense complexe de magasins de luxe -, ainsi que l'ouverture de nombreux restaurants, hôtels et galeries d'art font en sorte que les gens viennent maintenant dans le Downtown Miami, un endroit où personne n'osait même penser se balader il y a à peine une dizaine d'années.»

Aujourd'hui, malgré la température parfaite, le soleil et les palmiers, on laisse le Miami d'Ocean Drive loin derrière lorsqu'on se balade dans le nouveau trio de quartiers branchés: Midtown, Wynwood et Design District.

Alors que Midtown se veut la version ensoleillée du SoHo new-yorkais, le Design District est un élégant mélange de magasins de luxe, galeries d'art, petits musées, boutiques de designers et restos branchés. Wynwood séduit quant à lui à grands coups de pinceaux et de couleurs avec ses entrepôts abandonnés transformés en galeries d'art et ses emblématiques Wynwood Walls; des murs recouverts d'immenses murales formant de bellissimes galeries d'art à ciel ouvert. Tout autour, les restaurants, cafés, jardins, boutiques indépendantes, boulangeries et microbrasseries artisanales insufflent un vent de créativité et de nouveauté à ce quartier devenu le repère des artistes et des amateurs d'art de rue.

Se déplacer

Tout près du Museum Park, au coeur de Downtown Miami, se trouve l'une des stations du métro aérien de la ville. Le Metromover - communément appelé le Loop - permet aux habitants comme aux touristes d'admirer Miami tout en hauteur, sans débourser un sou. On emprunte ainsi sans retenue ses trois boucles baptisées Downtown, Brickell et Omni Loop afin de découvrir trois régions distinctes de la ville.

Quant au Brightline, ce luxueux train à grande vitesse dont l'inauguration d'un premier tronçon est prévue pour juillet prochain, il permettra ultimement aux voyageurs de filer de Miami à Orlando en 3 heures 30 minutes. Des arrêts à Fort Lauderdale (en 30 minutes, l'inauguration est prévue en août prochain) et à West Palm Beach (en 60 minutes) seront aussi offerts. (gobrightline.com)

Quelques bonnes adresses dans le nouveau Miami

Musée:

- Rubell Family Collection, l'une des plus grandes collections privées d'art contemporain en Amérique du Nord (déménagement et agrandissement prévus pour décembre 2018). rfc.museum

Restaurants:

- Mandolin Aegean Bistro, l'un des restos-terrasses chouchous des habitants du quartier et des célébrités. Simple et délicieuse cuisine turque et grecque. www.mandolinmiami.com

- SuViche, où la combinaison de cuisines japonaise et péruvienne forme une cuisine unique et savoureuse.

- STK Miami, le «steak house» branché, moderne et musical situé dans l'hôtel ME Miami. togrp.com/restaurant/stk-miami-me

Boutiques:

- Earthy Chic, une jolie boutique de vêtements et de bijoux. earthychic.com

-The Bazaar Project, un joyeux bazar de cadeaux en tous genres. thebazaarprojectshop.com

Boulangerie:

- La boulangerie juive Zak the Baker qui serait, selon plusieurs habitants, la meilleure de Miami. zakthebaker.com

Hôtel:

- L'hôtel 5 étoiles ME Miami, ayant ouvert ses portes l'an dernier dans le quartier Downtown, est la première adresse ME par Melia aux États-Unis. On aime ses chambres élégantes et spacieuses, son service personnalisé, ses deux piscines au 14e étage et les multiples points de vue spectaculaires sur la ville de Miami. À partir de 219 $ canadiens pour une nuit (en basse saison). www.melia.com