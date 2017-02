Louisiane - Le Mardi Gras à La Nouvelle-Orléans

24-02-2017 | 04h00

Extrait du guide Ulysse Escale à La Nouvelle-Orléans , par Frédérique Sauvée

Événement attendu toute l'année par les Louisianais, le Mardi Gras est l'apogée d'un mois de festivités, de concerts et de défilés.

Cette tradition a été héritée des premiers colons français, puis transmise de génération en génération. Les autres grandes villes de la Louisiane comme Baton Rouge et Lafayette célèbrent également le Mardi Gras, tout comme la ville de Houma, en pays cajun, qui rend hommage aux communautés amérindiennes de la région pendant l'Indian Mardi Gras, lors duquel les chars sont décorés de plumes et de bijoux commémoratifs.

Des festivités sur plusieurs semaines

Les festivités du Mardi Gras débutent toujours le 6 janvier, jour de l'Épiphanie, et culminent le jour du Mardi Gras (2017 : 28 février; 2018 : 13 février; 2019 : 5 mars; 2020 : 25 février), veille du mercredi des Cendres, avec un défilé qui dure de 8h du matin à minuit.

www.mardigrasneworleans.com





Les Krewes

Le carnaval a pris une envergure telle qu'il attire aujourd'hui des touristes du monde entier qui viennent applaudir pendant le défilé les différentes Krewes (de crew, « équipe » en anglais) paradant sur leur char décoré à l'effigie de personnages de contes, de la mythologie ou de célébrités. Les Krewes suivent en musique un circuit qui traverse la ville par Saint Charles Avenue, Canal Street et plusieurs rues du French Quarter, lançant les fameux colliers de perles, des bonbons et des doubloons (pièces d'or). C'est l'occasion de se déguiser aux couleurs du carnaval, habituellement en violet, vert et or, et de goûter aux King's Cakes, des pâtisseries élaborées spécialement pour les festivités.

Les colliers de perles

Accrochés dans les arbres ou aux jardinières du French Quarter, les « colliers de perles » font partie des symboles colorés de La Nouvelle- Orléans. Cette tradition qui remonterait au XIXe siècle veut que les participants du Mardi Gras lancent, depuis les chars du défilé, des colliers aux spectateurs amassés le long du convoi. Autrefois faits de billes de verre coloré, les colliers (de plastique) se vendent désormais à la douzaine pour quelques dollars dans les boutiques de souvenirs... et pas seulement lors des festivités du Mardi Gras.

Backstreet Cultural Museum

L'Indian Mardi Gras et les jazz funerals sont à l'honneur dans ce petit musée privé consacré à la culture afro-américaine et à ces traditions que l'on ne retrouve nulle part ailleurs qu'à La Nouvelle-Orléans. De somptueux costumes y sont exposés, finement décorés de paillettes, de strass et de plumes multicolores, fabriqués pendant de nombreuses semaines par des artisans à l'approche du Mardi Gras.

1116 Henriette Delille St., www.backstreetmuseum.org

Southern Decadence

Surnommé le Mardi Gras Gay, Southern Decadence se tient pendant la fin de semaine de la fête du Travail. Ce festival déjanté célèbre la culture LGBT à travers différentes activités pour adultes consentants. Le dimanche, un défilé coloré parcourt les rues de la ville.

www.southerndecadence.net

