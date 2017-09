Ontario - 7 bonnes raisons d'aller à Kingston

Anne Marie Parent 25-09-2017 | 12h30

La première capitale du Canada (de 1841 à 1844), stratégiquement postée à l'embouchure du canal Rideau, du fleuve Saint-Laurent et du lac Ontario, présente beaucoup d'attraits touristiques et historiques.

Nommée région bilingue en 2009, elle est très facile à visiter en français. De plus, Kingston est seulement à deux heures d'Ottawa, trois heures de Montréal, cinq heures et demie de Québec... Une belle destination à découvrir!

1. Une croisière historique dans les Mille-Îles

La région des Mille-Îles dans le fleuve Saint-Laurent se découvre au fil de l'eau. À partir de Kingston, plusieurs croisières intéressantes sont offertes jusqu'à la fin octobre (29 octobre 2017). Si on est pressé, on fera la croisière «Découverte» de 90 minutes commentée par nul autre que John A. McDonald, le tout premier premier ministre canadien en 1867. Les autres croisières d'une durée de trois heures (notamment celle au crépuscule, souper compris) sont plus complètes avec de nombreuses anecdotes sur la ville et la région. Belle façon de connaître Kingston et son histoire.

2. La vie de prisonnier au Pénitencier de Kingston et au Musée pénitentiaire

La visite surprenante de la plus vieille prison du Canada construite en 1835 est possible depuis l'an dernier seulement (2016), le pénitencier de Kingston ayant fermé ses portes en septembre 2013. Il est maintenant inscrit à la liste des Monuments historiques du Canada. Les tours guidés de 90 minutes en français se donnent seulement à midi et les billets doivent obligatoirement être achetés en ligne. Si le tarif de 35 $ par personne (gratuit pour les enfants de moins de 5 ans) vous rebute, sans que ce soit pareil, la visite du Musée pénitentiaire, situé dans l'ancienne résidence du directeur du pénitencier, est sans frais et est assez intéressante.

3. Flâner au marché public

Le plus ancien marché public de l'Ontario, inauguré en 1801, se trouve sur la place à l'arrière du majestueux hôtel de ville. Produits frais de la ferme, mais aussi brocante et artisanat, parfois animé de musique et d'autres amuseurs de rue, le marché de Kingston s'installe les mardis, jeudis et samedis de 9 h à 18 h, de mai à fin octobre.

4. Longer le lac Ontario

La promenade et le parc devant le lac, face à l'hôtel de ville, qu'on appelle le Waterfront, donnent sur une marina d'où partent les bateaux de croisière et les voiliers (il y a régulièrement des régates; c'est à voir!). C'est un endroit agréable où flâner quand on attend l'heure du départ pour une balade sur le lac, mais c'est plus que cela. Des événements et festivals s'y installent régulièrement. Non loin se trouve l'office de tourisme, dans une ancienne locomotive du Canadien Pacifique, et un poste de vélos Dropbike (vélopartage gratuit, activé grâce à une application à télécharger). La promenade longe le lac sur 8 km, de la rue King au parc Emma Martin.

5. Vie nocturne

On se balade de façon très sécuritaire le soir dans Kingston. Plusieurs bâtiments historiques sont éclairés, tel que l'hôtel de ville, datant de 1843-1844, désigné lieu historique national du Canada. On s'arrête devant les lettres illuminées de Kingston, auxquelles il manque la lettre i, où tout le monde se place pour la photo (de jour comme de nuit!). Le restaurant et bar The Keg, spécialisé dans les viandes grillées des plus savoureuses, est ouvert jusqu'à 1 h du matin.

6. Une bonne bouffe au Pan Chancho

On trouve notre bonheur dans ce bel édifice patrimonial où logent à la fois une boulangerie, une épicerie fine et un café. Le Pan Chancho est très couru par les amateurs de brunch copieux et créatifs, ou pour prendre le thé ou le café en après-midi. Il est ouvert seulement de 7 h à 16 h et sa boutique ferme à 18 h (17 h le dimanche).

7. Dormir à l'hôtel Confederation Place

Pour être au cœur de la ville, devant la marina et en face de l'hôtel de ville, il n'y a pas plus proche que l'hôtel Confederation Place. Affichant très souvent complet vu sa popularité, on recommande de le réserver plusieurs semaines à l'avance. Les familles et groupes d'amis apprécient en particulier les chambres à deux ou même trois lits doubles logeant jusqu'à six personnes! Un petit-déjeuner gratuit (buffet) est servi de 7 h à 10 h. Kingston regorge aussi de gîtes (Bed & Breakfast) sis dans de magnifiques demeures victoriennes. Le site GîtesCanada.com en répertorie une vingtaine.

• Pour en savoir plus sur Kingston: www.visitkingston.ca/fr

• Pour acheter en ligne la carte K-Pass donnant accès à de nombreux attraits, dont la croisière et le trolley (bus touristique): www.kpass.ca.