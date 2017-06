Ontario - 7 bonnes raisons d'aller à Ottawa

Catherine Lefebvre 07-06-2017 | 04h00

Vous ne pensez jamais à la capitale nationale comme destination de choix pour un long week-end? Voici sept bonnes raisons de la mettre en haut de votre liste.

1. Pour célébrer le 150e du Canada

À l'occasion du 150e anniversaire du Canada, la liste de célébrations à venir à Ottawa est impressionnante. Parmi celles-ci, notons Kontinuum, un projet d'arts visuels d'envergure signé Moment Factory qui prendra place dans ce qui sera la station Lyon du futur réseau de train léger d'Ottawa. Cette expérience de science-fiction donnera accès à un voyage dans le futur dans un environnement totalement immersif et interactif. C'est gratuit, ça commence durant la troisième semaine de juin et ça se poursuit jusqu'à la mi-septembre.

Autre événement à ne pas manquer: La Machine, une performance théâtrale plus grande que nature venue de Nantes, pendant laquelle une araignée et un dragon géants prendront d'assaut les rues du centre-ville. L'événement durera quatre jours à la fin juillet. Il est aussi gratuit, comme plusieurs des activités du 150e.

2. Pour ses grands classiques

Nous ne nous pensons pas toujours à aller visiter nos bâtiments parlementaires. Pourtant, quand nous sommes à l'étranger, nous admirons Big Ben et la Maison-Blanche. Ici, on a de la chance, on peut visiter le Parlement gratuitement et même assister aux débats à la Chambre des communes. Coup de cœur pour la bibliothèque parlementaire, ouverte en 1876.

Un autre grand classique est certainement le rituel du thé d'après-midi au Zoe's Lounge du Fairmont Château Laurier. Tout y est, les scones, les petits sandwichs à l'anglaise et les délicieuses pâtisseries.

3. Pour bien manger

La scène culinaire d'Ottawa vit un délicieux vent de changement et on y mange désormais très, très bien. Il faut absolument aller à Riviera. Ce resto est situé dans une ancienne banque Art déco de la rue Sparks et c'est le chef Matthew Carmichael (El Camino et Datsun) qui est aux commandes des fourneaux. Les plats sont savoureux (la pieuvre grillée et la morue noire sont à tomber par terre), la brigade est impeccable et l'ambiance se situe parfaitement entre modernité et nostalgie des années 1920.

D'autres bonnes adresses à découvrir: Whalesbone, pour des poissons et fruits de mer cuisinés à la perfection et issus de la pêche durable, et Bar Laurel, pour des tapas d'inspiration espagnole dans le quartier branché Wellington West.

4. Pour l'amour des musées

Ottawa, comme toute grande capitale, est la ville de tous les musées. Du Musée des beaux-arts du Canada au Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, en passant par le Musée de la nature, il y en a vraiment pour tous les goûts. Même ceux qui ont l'âme à la fête pourront se déhancher au rythme des différents DJ invités lors des soirées thématiques «Nature Nocturne» présentées chaque dernier vendredi du mois au Musée canadien de la nature.

5. Pour relaxer

À quelques kilomètres du centre-ville d'Ottawa, dans la charmante municipalité de Chelsea, se trouve le plus grand spa en Amérique du Nord, le Nordik Spa-Nature. Le site est immense. Certaines zones sont silencieuses, alors que d'autres se prêtent mieux aux discussions. C'est le cas de la piscine à débordement («infinity pool»), puisqu'elle est à côté du Biergärden, où on sert des bulles, du vin et les bières de la brasserie artisanale ontarienne Beau's. Parmi les nouveautés, le spa a maintenant un sauna russe, le Banyä, qui comprend un espace d'exfoliation au sel et aux pétales de fleurs, en plus d'une salle de yoga et de méditation.

6. Pour bien dormir

La chaîne hôtelière québécoise Le Germain fait des petits un peu partout au pays. Le Alt Ottawa (les hôtels Alt sont la version la plus abordable du groupe) est particulièrement bien situé dans le quartier des affaires, alias Centretown. Le Parlement, le Centre national des arts et le restaurant Riviera sont à cinq minutes de marche, tout comme plusieurs autres attraits. Les chambres sont confortables à souhait, le hall est invitant, tout comme son personnel courtois et bilingue.

7. Pour les artisans locaux

Pendant la saison estivale, sillonner les rues du Marché By, au centre-ville, est une bonne façon d'en connaître davantage sur les producteurs régionaux. Le marché du parc Landsdowne permet quant à lui de découvrir des produits provenant d'un rayon de 100 km ou moins, été comme hiver. Il y a entre autres les pains et pâtisseries de la boulangerie Art is in, où les gens font la file pour mettre la main sur des créations exquises.

Ce voyage a été rendu possible grâce à l'Office du tourisme d'Ottawa.