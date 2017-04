Ontario - Un long week-end en famille à Toronto

07-04-2017 | 04h00

Extraits tirés du guide Ulysse Escale à Toronto par Benoit Legault

Celle qui a longtemps eu une réputation de ville trop sage aura de quoi vous surprendre! Envie de vous échapper pour un long week-end en famille sans y perdre au change? Pourquoi ne pas mettre le cap sur Toronto pour profiter d'une ville qui n'a décidément rien à envier aux grandes métropoles du nord-est des États-Unis!

Voici 5 coups de coeur qui plairont tous les membres de la famille.

CN Tower

Le symbole de Toronto domine la ville du haut de ses 553,33 m, ce qui en fait l'une des structures les plus élevées du monde. Pour éviter les longues files, il est préférable de s'y rendre tôt le matin ou vers la fin de la journée, surtout la fin de semaine; par temps nuageux, il vaut mieux remettre sa visite à plus tard. Le meilleur plan est d'arriver au moins 1h avant le coucher du soleil, ainsi on pourra admirer le paysage le jour, au crépuscule et la nuit...

Située à 346 m de hauteur et aménagée sur quatre niveaux, la plateforme d'observation principale comprend une cage d'observation extérieure ainsi qu'un salon d'observation et un centre d'interprétation intérieurs comportant un plancher de verre. Sur le dessus de la plateforme se trouve l'EdgeWalk : c'est la promenade extérieure la plus élevée du monde (mai à oct seulement); pendant 30 min, les courageux marcheurs sont retenus par des câbles sur une corniche circulaire d'une largeur de 1,5 m à 356 m du sol. D'autres ascenseurs mènent au SkyPod, situé à 447 m d'altitude. Il faut débourser un supplément pour y accéder. La vue est inoubliable, avec la ville et ses gratte-ciels d'un côté et le lac et ses îles de l'autre.

301 Front St. W., 416-868- 6937, www.cntower.ca

Toronto Zoo

Un zoo majeur avec plus de 5 000 animaux de quelque 500 espèces dans un magnifique parc de près de 300 ha; voilà ce que vous propose le zoo de Toronto. La visite du pavillon d'Afrique est particulièrement intéressante, car il s'agit d'une grande serre dans laquelle le climat et la végétation du continent noir ont été recréés. La faune canadienne est mise en valeur avec une hutte de castors notamment, et plusieurs espèces pouvant s'adapter au climat d'ici s'ébattent librement

416-392-5929, www.torontozoo.com

Ontario Science Centre

Ce qui est particulier au Centre des sciences de l'Ontario et ce qui le rend par la même occasion si intéressant, ce sont les diverses démonstrations et expériences auxquelles vous et vos enfants pouvez vous prêter afin de mieux comprendre comment fonctionne

notre univers. Dans un magnifique bâtiment conçu dans une belle vallée par l'architecte Raymond Moriyama, il abrite neuf salles d'exposition réparties sur plusieurs étages. On retrouve aussi sur place un cinéma IMAX.

770 Don Mills Rd., 416-696-1000 ou 888-696-1110, www.ontariosciencecentre.ca

Ripley's Aquarium of Canada

Inauguré en 2013, l'Aquarium Ripley's est l'une des plus récentes attractions majeures de Toronto. Malgré son prix d'entrée élevé, les foules se pressent pour voir les aquariums innovateurs, les bassins qui recréent des écosystèmes marins et les petites piscines où on peut toucher à des raies et d'autres animaux aquatiques. Le bassin principal - Dangerous Reef - comprend 2,5 millions litres d'eau. Au total, l'aquarium abrite quelque 10 000 poissons. Prévoir au moins 2h pour une visite complète. Les passionnés, c'est-à-dire la plupart des enfants, voudront y passer une demi-journée.

288 Bremner Blvd., 416-647-3474, www.ripleyaquariums.com/canada

Royal Ontario Museum (ROM)

Le Musée royal de l'Ontario veille sur six millions de trésors artistiques, archéologiques et naturels; c'est le plus grand musée au Canada. Le ROM compte parmi les musées d'histoire naturelle les plus importants et les plus populaires du monde. Les adultes comme les enfants seront impressionnés par la variété et par l'ampleur des différentes collections.

Depuis 2008, le Michael Lee-Chin Crystal, une énorme structure de verre et d'aluminium en forme de prismes de cristal surplombe la rue Bloor. Abritant six nouvelles galeries, le Crystal est rapidement devenu un symbole de Toronto, et de nombreux touristes se font prendre en photo devant l'édifice. À noter que les tarifs d'entrée sont moins élevés le jeudi.

100 Queen's Park, 416-586-8000, www.rom.on.ca

Escale à Toronto