L'accès aux Parcs nationaux sera gratuit en 2017

02-01-2017 | 14h40

Plus de 200 parcs nationaux, aires marines de conservation et lieux historiques sont ouverts gratuitement au public en cette année du 150e anniversaire de la Confédération canadienne.

Ceux qui souhaitent profiter de cette offre peuvent commander auprès de Parcs Canada, par le biais de son site internet, la Carte d'accès découverte qui procure un accès aux sites sans frais.

Les visiteurs peuvent aussi se procurer le laissez-passer directement sur place et il sera valide jusqu'au 31 janvier 2017.

À partir de 2018, l'accès demeurera gratuit pour les moins de 18 ans seulement.

Au Québec, l'agence fédérale est responsable des parcs nationaux de la Mauricie et de Forillon, en Gaspésie, ainsi que de la Réserve de l'Archipel-de-Mingan, près de Natashquan. La province compte aussi le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent et de nombreux lieux historiques nationaux, dont le fort Chambly, le Manoir-Papineau à Montebello et les Forges-du-Saint-Maurice.

La situation ne fait pas que des heureux. La hausse anticipée de l'achalandage en raison de cette gratuité risque de poser des défis à Parcs Canada, que certains environnementalistes accusent d'avoir entrepris un virage commercial au détriment de la protection de l'environnement au cours de la dernière décennie.

Dans son dernier rapport annuel déposé en juillet, la Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP) notait que l'agence n'a cessé, dans les dernières années, de réduire son personnel responsable de la conservation.

Pendant ce temps, le nombre d'employés dédiés aux visites n'a cessé d'augmenter.

La question du français risque aussi de causer des maux de tête à Parcs Canada, après un rappel à l'ordre récent du Commissariat aux langues officielles.

«L'Agence a déjà des défis à relever pour assurer l'égalité des services en français et en anglais à tous ses sites. Si le nombre de visiteurs augmente considérablement en 2017 en raison de l'entrée gratuite, cela ne fera qu'amplifier le défi», alertait en septembre le commissaire Graham Fraser, qui a depuis pris sa retraite.