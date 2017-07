Alberta - Calgary: 10 attraits pour découvrir cette ville de l'Ouest

07-07-2017 | 04h00

Extrait du guide Ulysse Escale à Calgary et Banff, par un collectif d'auteurs Ulysse

Florissante métropole campée entre les Rocheuses, à l'ouest, et les ranchs des plaines, à l'est, Calgary a toutes les caractéristiques d'une ville de l'Ouest.

Jeune et prospère, elle s'est épanouie avec la fièvre répétée de l'or noir, bien que son surnom de Cowtown (ville des vaches) témoigne d'un passé tout autre. Car avant le pétrole, il y avait les cowboys et les grands propriétaires terriens; à l'origine, c'est d'ailleurs grâce à une poignée de riches familles d'éleveurs que la ville de Calgary s'est développée.

Tour de ville en 10 arrêts.

Calgary Tower

La Calgary Tower est une tour de 55 étages (762 marches) qui fait 191 m de hauteur. Le point de repère le plus célèbre de la ville offre une vue à couper le souffle, englobant tout à la fois les tours de saut à ski du Canada Olympic Park, le Saddledome et les Rocheuses; il renferme de plus un restaurant tournant, le Sky 360.

Olympic Plaza

Spécialement aménagée pour les cérémonies de remise des médailles lors des Jeux olympiques d'hiver de 1988, cette charmante place comporte un grand bassin peu profond qui se transforme en patinoire en hiver. Dans le parc adjacent ont lieu désormais des concerts et des événements spéciaux, sans oublier les amuseurs de rue qui s'y produisent toute l'année et les employés de bureau qui l'envahissent à l'heure du déjeuner.

Glenbow Museum

À l'angle de First Street SE, se dresse l'époustouflant Glenbow Museum. Trois étages de collections permanentes et d'expositions temporaires témoignent dans ce musée de l'histoire passionnante de l'Ouest canadien. Le musée expose entre autres des objets d'art autochtone et contemporain, de même qu'il donne un aperçu des différentes étapes de la colonisation de l'Ouest traitant des Autochtones, de l'arrivée des premiers colons, de la traite des fourrures, de la Police à cheval du Nord-Ouest, des ranchs, du pétrole et de l'agriculture.

Kensington

Kensington est un quartier branché, très différent du reste de la ville. Vous ne trouverez ici ni musée ni bâtiment historique, mais plutôt une ambiance alternative et bohème qui fait le charme de ses quelques rues. Non seulement vous aurez plaisir à arpenter Kensington Road et les rues avoisinantes, mais ce quartier recèle en outre une foule de magasins spécialisés plus intéressants les uns que les autres qui méritent bien le coup d'œil.

Stampede et rodéos

Le Calgary Exhibition and Stampede, le « plus grand spectacle sur terre » selon les Calgariens, a été créé en 1912. Cet événement attire aujourd'hui quelque 700 000 visiteurs en juillet, et le rodéo demeure sa principale attraction. Les rodéos revêtent d'ailleurs un caractère on ne peut plus sérieux en Alberta. Ainsi, dans certains établissements scolaires, l'enseignement des techniques du rodéo fait partie du programme d'activités sportives, au même titre que le football américain et le hockey sur glace.

Prince's Island Park

Le Prince's Island Park, un pittoresque espace vert paisible, est tout indiqué pour un pique-nique ou un jogging matinal sur les sentiers pédestres qui le sillonnent. Vous y trouverez en outre l'adorable River Café qui sert un délicieux brunch la fin de semaine.

Calgary Zoo, Botanical Garden & Prehistoric Park

Le Calgary Zoo, Botanical Garden & Prehistoric Park a ouvert ses portes en 1920 et est réputé pour ses reconstitutions réalistes d'habitats naturels, à l'intérieur desquels vivent désormais environ 300 espèces d'animaux. Le Botanical Garden, quant à lui, compte 10 000 spécimens d'arbres et de plantes. Pour sa part, le Prehistoric Park fait revivre le monde des dinosaures grâce à une vingtaine de répliques grandeur nature campées parmi des plantes et des formations rocheuses de la préhistoire albertaine.

Stephen Avenue Mall

Le Stephen Avenue Mall est une rue piétonnière animée. Les magnifiques bâtiments de grès qui bordent l'avenue et les commerces qu'ils abritent témoignent d'une autre époque, et l'artère a été classée site historique national en 2002. Parmi ses bâtiments historiques, retenons l'Alberta Hotel, un lieu très fréquenté au temps de la Prohibition. D'autres renferment des cafés et des galeries d'art à la mode. Parmi celles-ci, l'Art Gallery of Calgary, spécialisée en art contemporain, mérite une visite.

Le Quartier chinois

Le petit quartier chinois de Calgary s'étend autour de Centre Street. Les noms de rues écrits en chinois et les kiosques proposant à qui mieux mieux durions, ginseng, litchis et mandarines contribuent à créer une atmosphère pour le moins exotique. Les marchés et les restaurants de ce quartier sont tenus par les descendants d'immigrants chinois venus dans l'Ouest pour travailler à la construction des chemins de fer dans les années 1880.

Bobsleigh au Canada Olympic Park

Si la vue de toutes les installations sportives du Parc Olympique construit pour les Jeux d'hiver réveille le champion en vous et que vous êtes un amateur de sensations fortes, vous pouvez prendre une bonne dose d'adrénaline en vous élançant à 120 km/h à bord d'un bobsleigh.

Escale à Calgary et Banff