18-11-2016 | 04h00

Extraits tirés du beau livre Voir le monde - 50 itinéraires de rêve selon vos envies, par Grégory Bringand-Dédrumel

Est-ce déjà l'heure de la sieste, ou bien celle de votre cours de plongée? Ce n'est pas un massage à l'huile d'hibiscus, face à la plage inondée de soleil, qui va vous éclaircir les idées...





Un choix cornélien qui sera sûrement votre plus grand effort intellectuel durant ce voyage sur les côtes thaïlandaises, mais peu importe: le temps va se suspendre de lui-même à votre arrivée.

Sortez donc votre plus beau maillot de bain, car de Hua Hin aux sublimes îles Phi Phi, cette romance tropicale s'annonce déjà parfaite.

Itinéraire de 12 jours: de Bangkok à Phuket

Jour 1: Bangkok

Courte étape dans la capitale du pays des sourires, avec l'exploration du marché

Pak Klong Talat, cette caverne d'Ali Baba florale où vous ferez le plein de senteurs et de couleurs. Direction ensuite les canaux de Thonburi, ses marchandages d'initiés chapeautés et son âme typique dont on raffole au bout d'une seconde.

Jours 2 et 3: Hua Hin

Hua Hin, c'est l'histoire d'amour entre un roi, Rama VI, et cette petite ville de pêcheurs qu'il transforma en villégiature pour la noblesse thaïe. Vous, vous succomberez simplement aux saveurs des fruits de mer sitôt pêchés, sitôt servis.

Jours 4 et 5: Chumphon

C'est l'antichambre pour rallier Koh Tao, rendez-vous de tous les amateurs de plongée sous-marine ou avec tuba. Quelques centimètres à peine sous la surface, des dizaines d'espèces de poissons exotiques ne cessent de se lancer des défis de parade nuptiale.

Jours 6 et 7: Koh Samui

L'île regorge de trésors à débusquer : Grand Bouddha couvert d'or sur la côte nord, exploration de la jungle, marchés nocturnes de Maenam ou Nathon avec souper de curry rouge aux crevettes, le tout bien sûr entrecoupé de longues pauses au soleil.

Jours 8 et 9: Krabi

C'est la définition même de ce qu'est un paradis tropical : à l'instar de Maya Bay, les îles Phi Phi offrent un contraste fou entre falaises calcaires couvertes de végétation et lagons au turquoise saturé. On ne doute pas que vous trouverez votre propre crique solitaire afin de savourer pleinement ce bonheur égoïste.

Jours 10 à 12: Phuket

Vaut-il mieux prendre racine dans la piscine privée, se laisser flotter entre les pitons rocheux du cap Panwa quand même les vagues font la sieste, ou tester à l'envie tous les bars d'hôtel branchés aux alentours? Phuket serait presque un vice si on ne l'aimait tant.

