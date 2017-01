Inde - Croisière: la grande traversée du golfe du Bengale

13-01-2017 | 04h00

Textes tirés du beau livre Ulysse Croisières de rêve – 50 itinéraires autour du monde, par le collectif d’auteurs Ulysse





Combinant modernité et traditions, cet itinéraire longe les côtes de l’Asie du Sud-Est avant de traverser le golfe du Bengale et de contourner la pointe sud de l’Inde jusqu’à sa plus grande métropole, Mumbai. En chemin, vous aurez le loisir d’admirer bon nombre de temples creusés dans des grottes, de demeures coloniales datant de l’époque des anciens comptoirs d’épices et de jardins tropicaux à la végétation colorée. Entre chaque visite de ville, plusieurs escales vous permettront de vous baigner dans des eaux turquoise et de goûter aux saveurs sud-asiatiques.

De Singapour à Mumbai : 17 jours de croisière

Jours 1 et 2 : Singapour – Kuala Lumpur, Malaisie

Au départ du port de Singapour, vous naviguerez toute la nuit jusqu’à Kuala Lumpur. Cœur industriel, financier et culturel de la Malaisie, KL – le diminutif donné par ses habitants – est une capitale fascinante avec son mariage de gratte-ciel, de bâtiments coloniaux et de mosquées. Admirez les tours jumelles Petronas, symboles architecturaux du développement de la ville, la gare ferroviaire de styles à la fois oriental et occidental, ainsi que le quartier de Kampung Baru, semblable à un village traditionnel avec ses maisons en bois et ses jardins ornementaux. Ne manquez pas non plus les grottes de Batu, converties en temple hindou, à 10 km de la ville.

Jour 3 : Penang

Hormis ses plages et ses eaux chaudes, l’île de Penang, située sur la côte nord-ouest de la péninsule malaisienne, présente plusieurs curiosités. Parmi celles-ci, la Penang Hill culmine à 833 m au-dessus du port et du quartier d’Air Itam. Grimpez-y en funiculaire, puis baladez-vous à travers les ruelles qui alignent de belles demeures coloniales anglo-indiennes recouvertes de végétation luxuriante. Incontournable également : le temple de Kek Lok Si, l’un des plus grands temples bouddhiques d’Asie du Sud-Est.

Jour 4 : Phuket, Thaïlande

Perle du sud-ouest de la Thaïlande, Phuket, la plus grande île du pays, est reconnue pour ses plages de sable blanc, ses collines recouvertes de végétation tropicale ainsi que ses rizières et ses plantations de cacao, d’ananas ou encore de noix de coco. Faites-en le tour à moto et arrêtez-vous en chemin dans une ferme de perles ou de papillons, puis dans la ville de Phuket, à l’architecture sino-portugaise. L’île est également reconnue pour ses sanctuaires taoïstes chinois, les singes de sa forêt pluviale et ses sites de plongée.

Jours 5 et 6 : en mer

Jours 7 à 9 : Yangon, Myanmar

Située dans le sud du Myanmar (nom actuel de la Birmanie), la belle capitale autrefois appelée Rangoun porte officiellement le nom de Yangon depuis 1989, du nom de la rivière qui traverse la ville. Grimpez au sommet de la colline Singuttara, qui abrite la pagode de Shwedagon (site bouddhiste le plus sacré du pays), plaquée or et incrustée de pierres précieuses. Une autre pagode mérite le détour, celle de Chaukhtatgyi avec son bouddha couché de 70 m de long. Découvrez aussi la cuisine birmane dans les marchés et petits restaurants de la ville.

Jours 10 à 13 : en mer

Jour 14 : Cochin, Inde

Importante ville cosmopolite de l’État du Kerala, situé à la pointe sud de l’Inde,

Cochin est un ancien comptoir d’épices, de bois de santal et d’ivoire du XVIe siècle. On peut encore y observer les vestiges de la période faste de la ville dans l’ancien quartier commerçant de Fort Cochin. Admirez les peintures murales du palais Mattancherry, bâti par les Hollandais et offert au rajah de Cochin en 1557. Sur la côte de Malabar, des filets de pêche témoignent de la présence chinoise bien avant la venue des Européens.

Jour 15 : Mangalore

Dernière escale de cette croisière, Mangalore fut pendant des siècles une plaque tournante du commerce maritime entre le Moyen-Orient et l’Asie. Il n’est pas étonnant que la ville aux toits de tuiles rouges soit aujourd’hui très cosmopolite et abrite temples, chapelles et mosquées faisant résonner l’appel du muezzin tout au long de la journée. En soirée, ne manquez pas d’assister au spectacle de Yakshagana, qui présente des chants et des danses traditionnels au son des tambours.

Jours 16 et 17 : en mer – Mumbai

Il faut maintenant compter une journée et demie de navigation avant d’atteindre

Mumbai, destination finale de votre périple

Croisières de rêve – 50 itinéraires autour du monde