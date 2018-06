6 bonnes raisons de partir à la découverte d'Israël

Sarah Bergeron-Ouellet 14-06-2018 | 10h48

Terres sacrées, histoire ancienne, splendeurs du désert et quartiers branchés: Israël est une destination qui ne laisse personne indifférent.

Voici quelques expériences uniques à ne pas manquer.

1. S'imprégner de l'ambiance cool de Tel-Aviv

Ses plages sont pleines de flâneurs, de joggeurs et de surfeurs, ses quartiers débordent de cafés, de terrasses et de restos branchés et sa scène nocturne attire les voyageurs du monde entier. Tel-Aviv mérite le détour et vous pourriez facilement y passer une semaine sans vous ennuyer! À ne pas manquer: les promenades le long de la Méditerranée et le secteur du Vieux-Jaffa, dont les origines remontent au 18e siècle av. J.-C.

2. Faire une excursion à Jérusalem

Sainte à la fois pour les juifs, les chrétiens et les musulmans, Jérusalem cumule d'intenses millénaires d'histoire. Dans la vieille ville, au milieu d'une foule de visiteurs et de pèlerins, vous découvrirez aussi bien le mur des Lamentations que le Dôme du Rocher ou le tombeau du Christ. En tout, l'UNESCO dénombre pas moins de 220 monuments historiques dans le Vieux-Jérusalem, qui fait à peine 1 km2. Fascinant.

3. Flotter sur les eaux de la mer Morte

Impossible de ne pas être impressionné quand on se trouve sur les rives de ce lac turquoise, situé à 400 m sous le niveau de la mer. En plus d'être le point le plus bas de la Terre, cette étendue d'eau est environ 10 fois plus salée que l'océan, ce qui la rend très dense. Ce n'est pas pour rien que l'on y flotte aussi facilement!

4. Grimper sur les hauteurs de Massada

Près de la mer Morte se trouve un arrêt incontournable: la forteresse de Massada, érigée sur un immense rocher de 450 m de haut. Il y a un sentier qui grimpe à son sommet, mais on y accède généralement par téléphérique. Une fois là-haut, les vues plongeantes sur le désert de Judée sont presque aussi impressionnantes que l'histoire et les vestiges de la forteresse elle-même, qui a été construite par le roi Hérode au 1er siècle av. J.-C.

5. Explorer les cités de la Galilée

Que vous vous intéressiez à l'histoire en général ou à l'histoire de Jésus en particulier, vous avez tout intérêt à faire une excursion guidée en Galilée. C'est là que vous découvrirez la ville de Nazareth (où a grandi Jésus) et le lac de Tibériade (où il aurait marché sur les eaux). C'est là aussi que vous pourrez explorer Haïfa et le mont Carmel, ainsi que la ville d'Acre. Cette cité fortifiée est habitée depuis 3500 ans et on y trouve des ruines souterraines datant de l'époque des Croisés. Voyage dans le temps garanti.

6. Admirer le désert du Néguev

On ne pense pas toujours à Israël pour ses paysages. Pourtant, on y découvre des décors mémorables, et ce, particulièrement dans le désert du Néguev. Pour l'admirer de près, optez pour une sympathique balade à dos de dromadaire, un safari au coeur des formations rocheuses du parc Timna (l'un des plus grands du monde) ou encore une descente en planche à sable dans les dunes.

Que vous choisissiez un séjour urbain combinant les fameuses villes de Tel-Aviv et de Jérusalem ou un circuit accompagné à travers le pays comme ceux qu'offre Transat, vous êtes assurés de découvrir des lieux mythiques et des richesses insoupçonnées.