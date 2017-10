Cambodge - 11 jours de découvertes au Cambodge

24-10-2017 | 09h55

Extrait tiré du livre Ulysse, Asie - Afrique - Océanie : 50 itinéraires de rêve, collectif d'auteurs Ulysse

Le Cambodge. Intrigante contrée, longtemps meurtrie par des années de guerre, où la paix est aujourd'hui revenue. Plongez dans l'atmosphère fascinante des rois d'Angkor et de l'Empire khmer.

Voici un voyage au rythme plus lent, à la rencontre des habitants de petits villages aux secrets bien gardés. Partez en explorateur et découvrez la campagne environnante, avec rizières et palmiers à sucre, petites pagodes locales et moines bouddhistes.

Partez à la découverte du Cambodge avec cet itinéraire de 11 jours de Siem Reap à Phnom Penh pour ceux qui veulent en apprendre davantage sur la culture khmère et qui rêvent d'exploration autant que de plages sublimes.

Jour 1 : Siem Reap - excursion à Roluos

Découvrez le site d'Angkor en débutant par la visite de Roluos, deuxième site de la première ville construite par les rois d'Angkor. Il se compose de trois principaux temples : Bakong, Preah Ko et Lolei.

Jour 2 : Siem Reap - excursion à Angkor Thom

Visitez la cité ancienne d'Angkor Thom, dernière capitale de l'Empire khmer, ceinturée d'un rempart de 8 m de haut. Pénétrez dans la ville par la porte Sud. Continuez à dos d'éléphant jusqu'au temple Bayon. Voyez également la terrasse des Éléphants et la terrasse du Roi lépreux. Terminez par la visite des temples du Petit Circuit. Profitez-en pour parcourir les lieux à bord d'un tuk-tuk, une expérience authentique locale !

Jour 3 : Siem Reap

Partez à la découverte d'Angkor Vat, configurée pour représenter le mont Meru, maison des dieux dans la mythologie hindoue. Admirez l'intérieur du temple, ses sculptures et bas-reliefs illustrant la mythologie. Dirigez-vous ensuite vers la « perle » de la région, soit le ravissant temple de Banteay Srei. Également connu sous le nom de la Citadelle des femmes, c'est le temple le mieux préservé du Cambodge.

Jour 4 : Siem Reap - Battambang

Montez à bord d'un bateau pour une excursion fascinante sur le lac Tonlé Sap, cœur du Cambodge, jusqu'à Battambang, que vous rejoindrez en traversant villages flottants et mangroves.

Jour 5 : Battambang - Phnom Penh

Rendez-vous à la gare du « train de bambou », mis sur pied par les villageois. Voyagez sur une plate-forme rustique sur 8 km, jusqu'à la prochaine gare. Au passage : magnifiques paysages avec vue sur les rizières verdoyantes. Vous voici maintenant au cœur de la région la plus fertile du Cambodge. Faites route jusqu'à Phnom Penh.

Jour 6 : Phnom Penh

À Phnom Penh, il faut voir le Palais royal, les maisons typiques et la Pagode d'argent avec sa collection de bouddhas d'or, d'argent, de cristal et de bronze. Entrez au Musée national, qui abrite la plus importante collection d'objets d'art khmer au monde.

Jour 7 : Phnom Penh - excursion à Udong

Partez pour Udong, ancienne capitale royale du Cambodge. Une fois que vous aurez traversé plusieurs villages ruraux, vous verrez au loin le temple d'Athareu sur la colline, avec ses dizaines de stupas. Grimpez les escaliers jusqu'au sommet et admirez la vue sur les plaines.

Jours 8 et 9 : Phnom Penh - Sihanoukville

Faites route jusqu'à Sihanoukville, la station balnéaire par excellence du Cambodge. Profitez des magnifiques plages de sable fin et de l'eau turquoise et cristalline de l'endroit. Au programme : détente, baignade, plongée et dégustation de produits de la mer !

Jour 10 : Sihanoukville - excursion vers l'île de Koh Rong

À Hawaii Beach, embarquez-vous pour une traversée à destination de l'île de Koh Rong. En apnée, plongez sous l'eau pour découvrir toutes les beautés de la faune et de la flore marines du Cambodge. Ne manquez pas de vous offrir un repos sur la magnifique plage sauvage de Sok San.

Jour 11 : Sihanoukville - Phnom Penh

Faites route jusqu'à Phnom Penh pour prendre votre vol de retour.

À découvrir : le parc national de Ream

Situé à une heure de route de Sihanoukville, le parc national de Ream est l'un des sept parcs nationaux du Cambodge. Si vous bénéficiez d'une journée supplémentaire, prévoyez une excursion à bord d'un bateau traditionnel sur la rivière Prek Toeuk Sap. Au passage, vous aurez peut-être la chance d'apercevoir des pélicans et des dauphins à travers la mangrove. Au terme de la croisière, on vous déposera dans un petit village de pêcheurs. Et l'expédition n'est pas terminée : une marche de 3 km à travers la jungle montagneuse vous mènera à la plage naturelle de Koh Sampouch. Un secret bien gardé !

Asie - Afrique - Océanie : 50 itinéraires de rêve