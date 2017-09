4 aéroports qui vous proposent des tours de ville gratuits si vous êtes en escale

Vous avez trouvé un vol à prix imbattable, mais votre trajet compte une ou deux escales un peu trop longues à votre goût?

Plutôt que de renifler des parfums au duty free pendant six heures, partez donc faire un tour de ville.

Plusieurs compagnies offrent des visites payantes de quelques heures et certains aéroports proposent carrément des visites gratuites.

C'est le cas de établissements asiatiques suivants, répertoriés par Cheapflights.ca.

Singapour

Vous avez le choix entre deux tours gratuits de 2h45 au départ de l' aéroport Changi . Le premier vous mènera dans les quartiers Chinatown, Little India, Kampong Glam. L'autre est un tour des icônes de Singapour, incluant les fameux arbres géants des Gardens by the Bay. (Pas besoin de visa si vous détenez un passeport canadien.)

Doha, Qatar

L' aéroport international Hamad offre quatre tours guidés (en anglais) par jour d'une durée de 2h45. Au programme: visite de l'ultra-chic quartier The Pearl-Qatar, du village culturel Katara (où se trouve un amphithéâtre de marbre blanc), d'un souk plein de boutiques et de cafés et du Musée de l'art islamique. (Visa fourni aux participants.)

Tokyo, Japon L' aéroport international Narita plusieurs tours guidés par des habitants, ainsi que des ateliers. Ils durent généralement trois heures et certains sont très originaux. Vous pourriez visiter le temple Narita-san Shinsho-ji, mais aussi suivre un cours de cuisine japonaise, vous promener dans des rizières ou faire la visite d'un parc historique en costume de l'époque d'Edo! Pas besoin de visa si vous détenez un passeport canadien. Il faudra payer pour votre déplacement.

Séoul, Corée du Sud

L'aéroport Incheon propose une variété de tours dont la durée varie entre 1 h (visite du temple Yonggungsa) et 5 h (différentes options selon le moment choisi). Un tour de 3 h permet même de visiter la Gwangmyeong Cave, une ancienne mine où on trouve maintenant un palais, un lac et un mur de prières. (Pas besoin de visa si vous détenez un passeport canadien, mais il y a frais de 10 $ pour les procédures d'entrée.)