Claude Bédard 14-04-2017 | 04h00

Fatigués des vacances traditionnelles? Envie de sortir des sentiers battus? Une destination originale s'offre à vous: les Émirats arabes unis.

Située entre le golfe Persique et l'océan Indien, cette destination est unique, car on y passe du modernisme le plus spectaculaire au charme de la vie traditionnelle des siècles passés.

Dubaï

Dubaï, c'est l'endroit des extravagances. Un Las Vegas, exposant 10. En moins de vingt ans, on a, à titre d'exemple, construit dans un seul quartier près de 250 gratte-ciel de luxe. On y retrouve la plus haute tour du monde, le Burj Khalifa, haut de près d'un kilomètre avec ses 168 étages; la plage de Jumeirah, avec le seul hôtel 7 étoiles au monde; deux immenses centres d'achats, où on peut acheter un souvenir de pacotille aussi bien qu'une Ferrari. Sans compter un centre de ski intérieur avec cinq pistes, deux remonte-pentes et une patinoire olympique. Un métro aérien futuriste traverse toute la ville et vous mène, entre autres, au souk traditionnel et à son marché de l'or.

La ville, où fourmillent d'innombrables voitures de luxe, vit à l'occidentale. Toutes les chaînes de restaurant que vous pouvez connaître s'y retrouvent, mais la vie est chère. Le prix des maisons et appartements bien situés se calcule en millions de dollars.

Dans les dunes à 60 km/h

Non loin de Dubaï, il ne faut pas rater l'occasion de faire une excursion d'une journée dans les dunes sauvages avec des véhicules 4X4. Ce n'est pas pour les cœurs fragiles, mais c'est une expérience valant le détour. Le tout se termine, après un magnifique coucher de soleil, dans une ferme de dromadaires où est servi un repas bédouin, musique et danse traditionnelles à l'appui, sous un ciel étoilé, loin de toute pollution visuelle.

Abu Dhabi

C'est le plus riche des émirats et sa capitale. Plus de 90 % du pétrole de la région provient de l'endroit. Moins ostentatoire que son voisin, il collectionne néanmoins plusieurs records. La grande mosquée Sheikh Zayed peut accueillir 41 000 personnes! Elle recèle le plus grand tapis tissé au monde: sa confection a mobilisé 1 200 artisans pendant deux ans. Ses lustres, dont un pesant plus de 12 tonnes, sont incrustés d'or 24 carats et de cristaux d'une rare pureté.

Pour les amateurs d'art, le célèbre Louvre y a ouvert un musée et le nouveau quartier culturel est en plein développement avec deux autres grands musées.

Pour les amateurs de course automobile, la piste du Grand Prix annuel de Formule 1, située en banlieue et commanditée par Ferrari, est une des plus belles du circuit mondial.

Les baigneurs ne sont pas en reste car les plages de sable fin sont nombreuses au cœur même de la ville.

La ville-jardin aux 150 000 palmiers

À deux heures d'Abou Dhabi (vitesse permise: 140 km à l'heure...), Al-Aïn est un des beaux secrets du pays. Construite autour d'une immense oasis, patrimoine mondial de l'UNESCO, elle mérite son surnom de «ville-jardin».

Vous aurez le loisir de visiter les magnifiques monuments dont l'impressionnant fort d'Al-Jahili, ancienne résidence d'été du cheikh Zayed 1er, le fondateur de la nation émiratie. Vous pouvez aussi faire une petite incursion jusqu'au marché aux dromadaires, un des derniers du genre dans le monde. Pas facile à trouver. Puant et bruyant, ce n'est pas nécessairement un endroit pour flâner...

Cette ville fait partie de mes coups de cœur sans doute parce que j'ai été l'hôte impromptu du mariage du fils d'un émir, fort hospitalier envers un étranger comme moi qui ne connaît ni la langue ni les coutumes. La noce est très vibrante, mais je n'ai jamais vu la mariée car elle est soustraite aux yeux masculins. On chante, on danse et on mange sans arrêt, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre.

Les cinq autres émirats

On ne peut se vanter de connaître les Émirats arabes unis sans avoir roulé à l'intérieur du pays. Sharjah, Ajman, Ras El Khalmah, Fudjayra dans le golfe d'Oman, autant d'émirats avec leur propre personnalité méritant d'être visités même s'ils sont moins flamboyants que les deux premiers.

C'est aussi l'occasion d'explorer les canyons spectaculaires et les vallées rocheuses des monts Hajar. Une belle route, parfois vertigineuse à travers les djebels (montagnes), offre une vue spectaculaire sur un vrai paysage lunaire. Le découpage plutôt curieux du Sultanat d'Oman à travers les Émirats arabes unis crée des maux de tête, car il est interdit de pénétrer dans ce pays avec une auto louée dans les Émirats, ce qui oblige à de pénibles détours.

Cela dit, faire une tournée des Émirats arabes unis par soi-même est une aventure pour tous. Avec un bon GPS, il n'y a pas de risque de se perdre. Et si cela vous arrive malgré tout, l'amabilité proverbiale des gens du désert saura vite vous remettre en toute sécurité sur la bonne voie.

***

Préparer son voyage

Avant de partir

- Pour bien profiter d'un tel voyage, prévoyez deux semaines.

- Évitez la saison allant de mai à octobre, c'est trop chaud, même pour les habitants du pays.

- En tant que Canadien, vous pourrez obtenir aisément votre visa lors de votre entrée dans les Émirats arabes unis.

S'y rendre

- De Montréal, vous avez le choix de plusieurs vols vers Dubaï, mais vous devrez faire escale en route. Pour un vol direct, il faut partir de Toronto.

Se déplacer

- Une voiture de location s'avère un excellent moyen pour faire le tour des sept émirats. Les routes sont belles et bien entretenues.

- La circulation est parfois lourde, mais les gens conduisent mieux qu'en Floride! Sur certaines autoroutes, la limite est de 140 km/h, mais la moyenne est de 120 km/h.

- Prévoyez beaucoup d'eau dans vos déplacements, car la chaleur sèche du désert déshydrate très vite.

Se loger et se restaurer

- Dans les émirats, les hôtels 4 et 5 étoiles prolifèrent, mais on peut choisir parmi de nombreux hôtels 3 étoiles de qualité pour diminuer la facture.

- Le coût de la vie, hors des hôtels de grand luxe, est comparable à celui de l'Europe.

- Vous trouverez des restaurants servant toutes les cuisine du monde (italienne, libanaise, française...) sur la grande majorité du territoire, sans compter les chaînes internationales de restauration rapide.

- Le prix d'un forfait est comparable au prix d'une croisière de qualité dans les Antilles ou à un séjour d'une même durée en Europe.