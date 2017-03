Cette ville japonaise dont les cerisiers fleurissent avant les autres

04-03-2017 | 19h59

Au Japon, les cerisiers sont un véritable emblème. À tel point que leur floraison qui survient chaque année fin mars-début d'avril est devenu un évènement national. Connu sous le nom de hanami, il attire à chaque fois des centaines de milliers de visiteurs. Mais il existe une ville sur la côte Est du Japon qui bénéficie de l'évènement avant tout le monde.

Le bourg de Kawazu situé à trois heures de train de Tokyo, abrite quelque 8 000 cerisiers. Et ces «sakura» fleurissent non pas début avril mais dès le mois de février. La ville change alors complètement de visage. Les fleurs roses des arbres envahissent les allées et chemins, donnant naissance à un incroyable paradis fleuri.

Ainsi, les visiteurs se bousculent à Kawazu depuis quelques semaines et les photos se multiplient sur les réseaux sociaux, pour le plus grand bonheur des internautes.

Un type particulier de cerisier

Comme les roses ou d'autres fleurs, il existe différents types de cerisiers du Japon. À Kawazu, il s'agit d'une variété particulière, la Kawazu sakura, qui proviendrait du croisement naturel de deux autres types: Kanhizakura et Oshima-zakura. Elle est caractérisée par de grosses fleurs roses qui lui sont uniques et donc par une floraison plus précoce que les autres.

Cette floraison précoce s'explique par le climat de la ville. Située sur la péninsule d'Izu, elle bénéficie d'un climat plus chaud que les autres parties du Japon, avec des étés chauds et des hivers doux et courts. Ce sont ainsi les températures plus clémentes durant la saison froide qui permettent aux sakura de fleurir un mois avant les autres.