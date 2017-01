Émirats arabes unis - Aller à Dubaï pour ses auberges de jeunesse? Oui!

06-01-2017 | 10h42

Les jeunes voyageurs adeptes des auberges de jeunesse ne se contenteront plus de Londres, de Paris ou de Berlin. Les réservations sont en progression nette dans des pays moins attendus comme les Émirats arabes unis, la Birmanie ou même le Kirghizistan, selon la plate-forme de réservations Hostelworld.com.

Depuis 2015, les demandes de réservations d'auberges de jeunesse aux Émirats arabes unis ont bondi de 80 %, révèle Hostelworld.com qui s'est spécialisé sur ce type d'hébergement.

La Birmanie se présente à la deuxième position avec une augmentation de 62 % tandis que la dernière marche du podium est tenue par un pays qu'on attendait moins encore sur le créneau des auberges de jeunesse: le Kirghizistan (52 %). L'Asie centrale est aussi représentée par le Kazakhstan (38 %).

Précurseurs

«Année après année, nous voyons que ce sont les voyageurs habitués des auberges de jeunesse qui donnent le ton sur les destinations qui vont devenir à la mode dans les années à venir. [...] Les voyageurs habitués des auberges de jeunesse sont ceux généralement qui osent le plus, qui sont les plus spontanés et à la recherche d'expériences authentiques à partager avec d'autres voyageurs ouverts d'esprit», analyse le directeur marketing de Hostelworld.com.