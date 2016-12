Visiter Tokyo en vidéos à 360 degrès

20-12-2016 | 04h00

Le gouvernement métropolitain de Tokyo s'imagine déjà en 2020 lorsque la capitale japonaise accueillera les Jeux Olympiques. En attendant ce grand événement, le Japon mise sur le tourisme et lance des vidéos à 360° pour visiter Tokyo et la région de Tohoku.

Tokyo comme si vous y étiez. A l'adresse www.tohokuandtokyo.org, disponible en plusieurs langues dont le français, les voyageurs découvrent la capitale nippone ainsi que la région de Tohoku sous tous les angles, grâce à la réalité virtuelle et un dispositif de caméras à 360°. Seule condition, disposer de la dernière version de son navigateur, Firefox, Opera, Chrome ou Internet Explorer.

Les tournages ont été réalisés durant les quatre saisons. Pour le moment, l'été et le printemps sont les deux temps forts à découvrir en 360°. Grâce à la nouvelle technologie, les internautes sont complètement immergés dans le quotidien japonais.

Facile de s'imaginer dans le métro ou dans le train, grâce aux flèches de navigation qui embarquent dans la réalité. Les tournages relayent des événements forts à vivre tels que les feux d'artifice à Akita ou un moment de relaxation près des sources à Aomori. Une vidéo propose aussi un angle historique avec la visite de Fukushima.

Le programme de promotion du tourisme japonais comprend enfin des itinéraires relayés via diverses plateformes fraîchement ouvertes sur le web, telle que www.chushikokuandtokyo.org, pour bénéficier de conseils et visiter Tokyo et Hiroshima.