Top 10 des voyages tendances en 2017 selon Tripadvisor

07-12-2016 | 11h15

Accroché à la pointe sud de la Basse Californie mexicaine, San Jose del Cabo monte en puissance auprès des baroudeurs, qui sont de plus en plus nombreux à publier des avis sur les hôtels et les attractions touristiques de la ville.

La station balnéaire s'impose à la première place des Traveler's Choice Awards des destinations tendances, publiés par TripAdvisor ce mardi 6 décembre.

Les Amériques ont la cote auprès des voyageurs à la recherche de destinations hors des sentiers battus. San Jose del Cabo offre un autre panorama du Mexique, la station balnéaire étant située tout au sud de la péninsule de Basse Californie.

La deuxième place du classement célèbre le climat montagnard de Whistler, en Colombie-Britannique, au Canada. Les voyageurs y poseront le pied pour goûter aux grands espaces canadiens, skier et reconnecter avec la nature.

La troisième place se réchauffe avec le Brésil et la station balnéaire de Jericoacoara. Une plage de sable blond et une mer turquoise attendent les adeptes de farniente. Dans ce registre de vacances paisibles, d'autres destinations seront tendances en 2017, à commencer par Kihei à Hawaï (4e), El Nido aux Philippines (6e), à Eilat en Israël (7e) et Las Palmas de Grand Canaria aux Canaries côté espagnol (8e).

Enfin, les voyages culturels et authentiques seront à découvrir à Bakou, en Azerbaïdjan (5e), à Tbilissi en Géorgie (9e) et à Jodhpur en Inde (10e).

Pour établir son palmarès, TripAdvisor se base sur un algorithme qui mesure l'augmentation des avis et des notations positifs pour les hébergements, les restaurants et les attractions d'une destination.

L'intérêt croissant des réservations est aussi un critère.