Cuba: les incontournables de Cayo Santa Maria

Lise Giguère 03-03-2018 | 04h00

CAYO SANTA MARIA, Cuba - Petite île au large de la côte nord de Cuba, Cayo Santa Maria n'est en fait qu'une immense station balnéaire. C'est le royaume des complexes hôteliers tout inclus qui déversent leur lot de touristes sur les jolies plages, dans les eaux turquoise ou au coeur de la végétation luxuriante, qui cache une grande diversité de flore et de faune.

Cayo Santa Maria est l'endroit idéal pour se détendre. Par contre, si l'on souhaite découvrir la culture cubaine, il faut s'en éloigner un peu. Voici huit endroits qu'il vaut la peine d'explorer.

1. Le Pedraplen

Lorsqu'on réserve pour un séjour à Cayo Santa Maria, l'arrivée se fait à l'aéroport Santa Clara Abel Santamaria. Ensuite, il faut rouler 90 minutes pour s'y rendre. Ce n'est pas le moment de dormir. Au contraire, il faut bien ouvrir les yeux pour admirer le Pedraplen, une impressionnante digue de 48 kilomètres qui serpente dans la mer. Ce chef-d'oeuvre du génie civil contourne les mangroves (habitat des flamants roses et autres échassiers), compte 49 ponts et donne accès aux trois îles soeurs de Villa Clara (Cayo Santa Maria, Cayo Ensenachos et Cayo Las Brujas).

2. Les plages

Les plages de Cayo Santa Maria s'étirent sur 13 km et 10 d'entre elles sont d'un blanc quasi immaculé. On peut marcher de longues heures, les orteils dans ce sable farineux ou les pieds dans l'eau avant de réaliser que l'on s'est beaucoup éloigné de son hôtel. Pas de panique, si l'on est trop fatigué pour rebrousser chemin, il suffit d'entrer sur le site du premier hôtel que l'on croise et de négocier son retour en catamaran, en voilier ou autre.

3. Le refuge faunique

Situé dans la partie orientale de Cayo Santa Maria, le refuge faunique fait partie d'une zone qui a obtenu le statut de réserve de biosphère nommée Buenavista. On s'y rend pour observer les oiseaux, les animaux, les plantes, faire de la randonnée dans les sentiers balisés et se baigner à la petite plage Las Gaviotas. Située à la pointe de l'île, cette dernière n'appartient à aucun complexe hôtelier. Pour y accéder, il suffit de payer l'accès au refuge faunique.

4. La Plaza La Estrella

Bien que tous les complexes hôteliers possèdent leurs boutiques, la Plaza Estralla, facilement repérable grâce à sa réplique de la tour cubaine Manaca Iznaga, que l'on aperçoit de loin, rappelle ces places animées au coeur des villes cubaines. C'est un ensemble de quelques magasins, boutiques et marchés d'artisanat, avec allées de quilles, spa, gym et quelques restaurants.

5. Le Delfinario

Ce grand delphinarium est situé à Cayo Ensenachos, l'une des trois îles soeurs des Cayos de Villa Clara. Il serait le plus grand de son genre dans toute l'Amérique latine. La taille de ses bassins est beaucoup plus grande que la moyenne. On y présente des spectacles de lions de mer et de dauphins et l'on peut même nager avec ces derniers.

6. Les récifs et fonds marins

Les eaux autour Cayo Santa Maria regorgent de trésors - aussi bien des récifs coralliens que des grottes, et des épaves - et permettent la rencontre unique d'animaux marins. L'archipel Jardines del Rey, dont Cayo Santa Maria fait partie, est d'ailleurs reconnu pour la diversité de ses sites de plongée. On y plonge de jour comme de nuit. Le centre de plongée de la Marina Gaviota propose aussi des cours de différents niveaux avec certification ACUC (mondialement reconnue).

7. Sur la piste du Che et de Fidel

Il serait vraiment dommage de ne pas s'offrir l'excursion vers la ville de Santa Clara, reconnue pour ses monuments rappelant la Révolution. Arrêt d'abord à Tren Blindado, où l'on peut admirer le train de munitions de l'armée de Batista que les combattants du Che ont fait dérailler à l'aide d'un bulldozer, ce qui a permis à Fidel d'atteindre La Havane. Un moment historique de la révolution cubaine.

On se rend ensuite au mausolée du Che Guevara avec son immense statue du Che. C'est à la fois un musée avec photos, anecdotes et biens ayant appartenu au Che et racontant sa vie qu'un mausolée où se trouve sa dépouille, rapatriée 30 ans après sa mort en Bolivie, ainsi que celles de 17 de ses compagnons révolutionnaires.

8. Le train jusqu'à Remedios

L'une des excursions les plus agréables qui soient proposées est sans aucun doute la visite du Musée de la Canne à sucre, près duquel on monte à bord d'un train à vapeur datant du 20e siècle pour entrer dans les terres et se rendre dans la petite ville coloniale de Remedios. Une belle façon d'avoir un aperçu de l'arrière-pays et de la vie quotidienne cubaine. À Remedios, on visite la deuxième plus ancienne église du pays avec son retable en or 22 carats. Impressionnant.

Les tout inclus de Cayo Santa Maria

Ce sont les rois de cette petite île. Au nombre de 17, ils proposent leurs propres divertissements, restaurants, bars, discothèques, etc. On en trouve dédié aux familles, aux couples désireux de faire la fête ou d'autres plus tranquilles favorisant la relaxation.

L'un des favoris de ceux qui cherchent la détente, le Royalton Cayo Santa Maria, plus petit (120 chambres), est réservé aux adultes, qui apprécient tout particulièrement ses baldaquins en bord de piscine et ses lits balinais sur la plage.

