03-03-2017 | 13h17

Le mystère de l'île de Pâques

À plus de 3000 kilomètres des côtes chiliennes, l'une des îles habitées les plus isolées du monde concentre encore tout l'intérêt des voyageurs attirés par le mystère de ces statues. En gagnant l'île de Pâques avec un vol depuis Santiago ou à bord d'un bateau de croisière, chacun est tenté de comprendre comment ces «moai» ont été acheminées jusqu'ici. L'île ne mesure que 163 km² et se parcourt facilement en scooter, par exemple. Une offre hôtelière, qui requiert un budget confortable, sinon des campings sont à la disposition des explorateurs d'un jour.

Un coucher de soleil sur le salar d'Atacama

Depuis le point de départ de San Pedro de Atacama, les baroudeurs démarrent une journée d'émerveillement à la découverte de l'une des icônes chiliennes. La nature est à son apogée au moment du coucher du soleil dans ce lieu qui est un des plus grands gisements de lithium au monde. Le panorama semble irréel avec ces croûtes de sel qui donnent à croire à de la neige. Les flamants roses y sont les stars quand ils déambulent en nombre devant la lagune.

L'ascension du volcan Villarrica

Des excursions sont organisées pour atteindre le sommet de l'un des volcans les plus actifs du Chili, qui pointe à 2847 mètres d'altitude. Accompagnés d'un guide professionnel, les voyageurs entraînés peuvent découvrir de près le cratère. On y grimpe en télésiège ou en ski de randonnée, et durant la période hivernale, on peut descendre en snowboard ou en luge. Arrivés au sommet, les sportifs jouissent d'une vue incroyable, avec une situation idéale pour contempler les lacs et les volcans de la région.

Dans les caves du vin chilien, dans la vallée de Colchagua

Une expérience pour associer gourmandise et balade. Car le vin chilien est reconnu pour sa qualité dans le monde entier. Et la vallée de Colchagua, qui se situe à deux heures de route de la capitale Santiago, est une parfaite entrée en matière, d'autant que des excursions d'une journée offrent de tremper les lèvres dans un cabernet sauvignon réputé.

Une excursion vers les geysers del Tatio

L'étape de San Pedro de Atacama, qui prête son nom au fameux désert chilien, est aussi un point de départ pour l'une des sensations du pays : les geysers. En général, les touristes arrivent avant le lever du soleil pour apprécier le spectacle de ces jets de vapeur, qui varient d'intensité avec la différence de températures. La matinée peut se terminer par un moment de détente dans une source d'eau chaude à proximité.