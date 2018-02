22 février 2018 - Aubaines: le Costa Rica à 337 $, la Floride à 266 $

Michel Rochefort 25-02-2018 | 12h44

Voici les rabais les plus intéressants de la semaine sur les vols en partance de Montréal et de Québec.

Tous les prix étaient valides au moment de la publication, mais les prix changent rapidement et certains pourraient ne pas être disponibles longtemps. Donc si un vol vous intéresse, n'attendez pas.

Les prix affichés sont ceux de vols aller-retour, toutes taxes incluses.

Au départ de Montréal

337 $ POUR SAN JOSÉ AU COSTA RICA

Le Costa Rica à moins de 400 $ aller-retour, ça n'attend pas! Ces aubaines pour San José sont disponibles chez Copa. Planifiez donc une découverte de cette région d'Amérique centrale à bas prix entre les mois d’avril et mai.

255 $ POUR FORT LAUDERDALE EN FLORIDE

Profitez sans hésitation de ces petits prix qui vous permettront de vous envoler vers Fort Lauderdale. En effet, des billets à partir de 255 $ aller-retour et sans escale pour cette destination sont à votre disposition. Dates de départ qui s'étendent de décembre à février 2019.

534 $ POUR HONOLULU ÀA HAWAII

Hawaii est présentement à la portée des petits budgets. La preuve: des billets à moins de 600 $ aller-retour pour Honolulu sont à votre disposition. Une occasion de vous envoler dans cette direction qui tombe bien, puisque vous pourrez y poser vos valises dès le mois de mars. Et ce, jusqu’au mois d’avril. Profitez-en!

593 $ POUR MALAGA EN ESPAGNE

Ces billets à partir de 593 $ aller-retour vous permettront d’aller poser vos valises a sud de l’Espagne au mois de novembre prochain. Retrouvez ces aubaines pour vous envoler vers Malaga cet automne sur Air Transat. Saisissez-les sans attendre.

359 $ POUR LE GUATEMALA

Ne laissez pas ces bons rabais pour le Guatemala vous échapper. Des billets à moins de 400 $ aller-retour vous permettront d’aller explorer ce pays d’Amérique centrale à prix imbattable au mois d’avril et mai. Laissez-vous tenter!

Au départ de Québec

266 $ POUR FORT LAUDERDALE EN FLORIDE

Allez visiter la très animée Fort Lauderdale à partir de 266 $ aller-retour au mois de décembre et janvier 2019. Ces prix sont à saisir sans attendre. Envolez-vous vers le soleil de la Floride à petit prix l’hiver prochain.

751 $ POUR BRUXELLES EN BELGIQUE

Si vous aviez besoin d'un prétexte pour boucler vos valises et partir pour Bruxelles, le voici! Air Transat met à votre disposition des billets aller-retour et sans escale à 751 $ pour la capitale belge de mai à juin. À vous gaufres, frites et chocolats en plus des brocantes, musées et petites boutiques qui apporteront à votre séjour une touche d'authenticité appréciée.

