25 janvier 2018 - Aubaines: 588 $ pour Hawaii, 668 $ pour Paris

Michel Rochefort 25-01-2018 | 04h00

Voici les rabais les plus intéressants de la semaine sur les vols en partance de Montréal et de Québec.

Tous les prix étaient valides au moment de la publication, mais ces derniers changent rapidement et certains pourraient ne pas être offerts longtemps. Si un vol vous intéresse, n'attendez pas!

Les prix affichés sont ceux de vols aller-retour, taxes incluses.

Au départ de Montréal

Allez vous aventurer à Singapour pour 777 $ aller-retour. Des promotions sont présentement à saisir chez United Airlines. Ne résistez pas et prenez vos billets à mini prix pour une escapade asiatique de février à novembre.

Allez en Inde avec des excellents prix pour New Delhi à 836 $ aller-retour. Les dates disponibles sont entre le mois de septembre à octobre 2018 avec la compagnie British Airways. Saisissez l'occasion!

À seulement 414 $ aller-retour pour Bogota, qui dit mieux? Ces rabais presque surréalistes sont présentement disponibles chez Aeromexico. Ne perdez pas une minute et faites de la capitale colombienne votre évasion entre juin et décembre.

Ne manquez pas l'occasion de vous envoler vers le Pérou pour 549 $ aller-retour avec juste une escale. Ces rabais exceptionnels sont présentement offerts chez AeroMexico pour vous permettre de partir dans cette direction d'avril à novembre. Réservez vite!

Allez à deux endroits pour le prix d'un! Des prix attrayants pour Hawaii et la Californie sur un même voyage sont à saisir pour profiter du soleil. Allez-vous dorer à Honolulu, puis arrêtez-vous à San Francisco pour quelques jours au retour pour seulement 607 $. Différentes dates proposées entre le mois de février et mai. Consultez la nouvelle section 2 pour 1 de Yulair pour en savoir plus.

Au départ de Québec

Ce joli prix ne pouvait pas mieux tomber! Des billets à 668 $ aller-retour sans escale pour la capitale française sont en vente chez Air Transat. Ainsi, vous pourrez aller y poser vos valises entre les mois de février et mars. Il serait dommage de ne pas en profiter.

Des prix attrayants pour Hawaï sont à saisir pour aller y surfer la vague. Allez à Honolulu pour moins de 600 $ aller-retour entre février et mai. Ne perdez pas une minute!

