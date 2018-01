4 janvier 2018 - Aubaines: 339 $ pour le Costa Rica, 330 $ pour l'Arizona

Michel Rochefort 04-01-2018 | 04h00

Voici les rabais les plus intéressants de la semaine sur les vols en partance de Montréal et de Québec.

Tous les prix étaient valides au moment de la publication, mais ces derniers changent rapidement et certains pourraient ne pas être offerts longtemps. Si un vol vous intéresse, n'attendez pas!

Les prix affichés sont ceux de vols aller-retour, taxes incluses.

Au départ de Montréal

339 $ POUR SAN JOSE AU COSTA RICA

Allez visiter la région volcanique du Costa Rica pour seulement 339 $ aller-retour. Copa Airlines vous propose des billets à rabais pour aller poser vos valises en Amérique centrale entre le mois d'avril et octobre 2018. Plus d'infos sur ce vol.

252 $ POUR LA NOUVELLE-ORLÉANS

Voilà d'excellents prix pour La Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Les dates proposées sont entre les mois de janvier et avril 2018. Le Mardi gras est le 13 février cette année, donc vous pouvez profiter de billets à bon prix pour y assister. Saisissez l'occasion! Plus d'infos sur ce vol.

405 $ POUR VANCOUVER

Profitez de ces bons prix pour aller faire un tour à Vancouver. Air Transat vous propose des vols directs à 405 $ aller-retour pour cette ville jusqu'au mois de juin. Profitez-en. Plus d'infos sur ce vol.

252 $ POUR TAMPA EN FLORIDE

Ces tout petits prix pour le soleil vous permettront d'aller vous réchauffer en Floride de janvier à février 2018. Profitez des billets à rabais pour Tampa à seulement 252 $ aller-retour. Plus d'infos sur ce vol.

670 $ POUR HONG KONG

Allez vous aventurer en Asie, plus précisément à Hong Kong, pour moins de 700 $ aller-retour. Ces bons prix vous attendent chez les transporteurs de Star Alliance (Air Canada,United ou All Nippon Airways) de janvier à mai. Ne laissez pas passer ces bons prix. Plus d'infos sur ce vol.

Au départ de Québec

330 $ POUR PHOENIX EN ARIZONA

Rendez-vous à Phoenix, en Arizona, pour seulement 330 $ aller-retour durant le mois de janvier. Ces vols à bas prix (avec une seule escale) sont offerts pour quelques dates seulement. Profitez-en pour aller vous réchauffer dans un endroit magnifique au Sud-Ouest des États Unis. Plus d'infos sur ce vol.

725 $ POUR HONG KONG

Rare qu'on voit des prix aussi bas de Québec! Partez découvrir Hong Kong, en Asie, pour 725 $ aller-retour entre les mois de février et mai 2018. Plus d'infos sur ce vol.

Pour plus de destinations à rabais, consultez yulair.com.