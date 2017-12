21 décembre 2017 - Aubaines: 384 $ pour Varadero, 440 $ pour Bruxelles

Christèle Négrobar 22-12-2017 | 22h02

Voici les rabais les plus intéressants de la semaine sur les vols en partance de Montréal et de Québec.

Tous les prix étaient valides au moment de la publication, mais les prix changent rapidement et certains pourraient ne pas être disponibles longtemps. Donc si un vol vous intéresse, n'attendez pas.

Les prix affichés sont ceux de vols aller-retour, toutes taxes incluses.

Au départ de Montréal

399 $ pour Barcelone en Espagne

Wow Air vous propose de partir vers Barcelone pour 399 $ aller-retour dès le mois de janvier. La grande ville espagnole vous accueille à petit prix jusqu’au mois de février. Profitez-en. Plus d’infos sur ce vol.

384 $ pour Varadero à Cuba

Le soleil de Cuba est à vous pour 384 $ aller-retour. Envolez-vous vers Varadero à excellent prix entre les mois de janvier et de février en profitant des rabais proposés par WestJet. Plus d’infos sur ce vol.

440 $ pour Bruxelles en Belgique

Bruxelles vous ouvre ses portes pour 440 $ aller-retour. Ne laissez pas passer ces bons prix proposés par Wow Air et profitez-en pour aller y poser vos valises entre les mois de janvier et d’avril. Plus d'infos sur ce vol.

366 $ pour Reno dans le Nevada

Allez vous aventurer vers Reno dans le Nevada pour moins de 400 $ aller-retour. La «plus grande petite ville du monde» vous attend à bon pris entre janvier et avril. Partez dans cette direction à coût avantageux. Plus d’infos sur ce vol.

989 $ pour Port Louis à l’île Maurice

Allez faire connaissance avec l’île Maurice à bon prix. Des billets à moins de 1000 $ aller-retour vous permettront de partir dans cette direction entre les mois de janvier et de février. Ne manquez pas l’occasion d’aller vous aventurer dans cette partie du globe à prix attrayant. Plus d’infos sur ce vol.

Au départ de Québec

388 $ pour San Juan à Porto Rico

San Juan vous attend pour moins de 400$ aller-retour dès le mois de janvier. Profitez de ces rabais pour partir vers cette destination jusqu’au mois de mai. Plus d'infos sur ce vol.

251$ pour New York

Allez vous promener à New York pour 251$ aller-retour entre les mois de janvier et février. Profitez des rabais que met WestJet à votre disposition pour aller visiter la « Grosse Pomme » cet hiver. Plus d'infos sur ce vol.

Pour plus de destinations à rabais, consultez yulair.com.