26 octobre 2017

Christèle Négrobar 26-10-2017 | 04h00

Voici les rabais les plus intéressants de la semaine sur les vols en partance de Montréal et de Québec.

Tous les prix étaient valides au moment de la publication, mais les prix changent rapidement et certains pourraient ne pas être disponibles longtemps. Donc si un vol vous intéresse, n'attendez pas.

Les prix affichés sont ceux de vols aller-retour, toute taxes incluses.

Au départ de Montréal

298 $ pour Camagüey à Cuba

Profitez de ces tout petits prix pour partir vous détendre dans la province cubaine de Camagüey. Ces irrésistibles billets à 298 $ aller-retour vous permettront de vous évader dans cette direction au mois de novembre. Ne manquez pas ces excellents rabais automnaux. Plus d’infos sur ce vol.

158 $ pour Toronto

Ces billets pour Toronto vous donneront envie d’aller faire un tour dans cette direction au printemps 2018. C’est pour seulement 158 $ aller-retour que vous pourrez aller vous y promener au mois de mai. Réservez vos places à bas prix sans plus attendre. Plus d’infos sur ce vol.

377 $ pour San Jose en Californie

Dès le mois de novembre, vous pourrez partir vers la côte ouest des États-Unis pour moins de 400 $ aller-retour. Laissez-vous tenter par ces baisses de prix pour San José en Californie que vous propose Delta Airlines. Ainsi, jusqu’au mois de février 2018 vous pourrez vous envoler dans cette direction à cout imbattable. Plus d’infos sur ce vol.

538 $ pour Kahului à Hawaï

Hawaï est présentement à la portée des petits budgets. La preuve: des billets à moins de 600 $ aller-retour pour Kahului, sur l’île de Maui, sont à votre disposition. Une occasion de vous envoler dans cette direction qui tombe bien, puisque vous pourrez y poser vos valises dès ce mois-ci. Et ce, jusqu’au mois d’avril. Profitez-en! Plus d’infos sur ce vol.

668 $ pour Lisbonne au Portugal

Visitez le Portugal à prix raisonnable entre les mois de mars et avril 2018. Air Transat met à votre disposition des rabais pour découvrir la capitale portugaise au printemps 2018. Offrez-vous cette escapade sans hésiter. Plus d’infos sur ce vol.

Au départ de Québec

390 $ pour Los Angeles en Californie

Ces promotions pour Los Angeles sont à ne pas rater. WestJet vous incite à vous aventurer dans cette direction à prix attrayant dès le mois de novembre. Ces baisses de prix vous permettront de visiter les lieux sans vous ruiner jusqu’au mois de février 2018. Plus d’infos sur ce vol.

682 $ pour Londres en Angleterre

N’essayez pas de résister à ces billets pour Londres! Comment pourriez-vous ignorer ces aller-retour à 681$ pour la capitale anglaise disponibles chez WestJet ? La compagnie aérienne vous propose de faire de Londres votre première destination au rabais de l’année 2018. Allez-vous succomber? That is the question! Plus d’infos sur ce vol.

Pour plus de destinations à rabais, consultez yulair.com.