19 octobre 2017

Christèle Négrobar 19-10-2017 | 04h00

Voici les rabais les plus intéressants de la semaine sur les vols en partance de Montréal et de Québec.

Tous les prix étaient valides au moment de la publication, mais les prix changent rapidement et certains pourraient ne pas être disponibles longtemps. Donc si un vol vous intéresse, n'attendez pas.

Les prix affichés sont ceux de vols aller-retour, toute taxes incluses.

Au départ de Montréal

480 $ pour Bogota, en Colombie

Profitez de ces jolis prix pour vous envoler vers la Colombie. Des billets à moins de 500 $ aller-retour vous permettront d’aller découvrir Bogota au mois de novembre. Ne laissez pas passer l’opportunité de partir à moindre coût. Plus d’infos sur ce vol.

657 $ pour Bangkok, en Thaïlande

Bangkok en Thaïlande vous attend pour 657 $ aller-retour. D’excellentes baisses de prix pour la destination asiatique sont à prendre chez United Airlines. Profitez-en pour voyager de ce côté de l’Asie jusqu’au mois de mai 2018. Plus d’infos sur ce vol.

582 $ pour Manille, aux Philippines

Ne manquez pas ces très bons rabais pour les Philippines. Des aller-retour à moins de 600 $ vous inciteront à partir sans compter pour Manille. Faites-vous plaisir et décollez de novembre à mai 2018 pour la capitale philippine. Plus d'infos sur ce vol.

693 $ pour Alger, en Algérie

L’Algérie est à la portée de votre budget. Et pour cause, des billets à moins de 700 $ aller-retour sont à réserver pour aller atterrir à Alger dès le mois de janvier 2018. Offrez-vous le voyage à bon prix jusqu’au mois de mars 2018. Plus d’infos sur ce vol.

521 $ pour Taipei, à Taiwan

Allez vous aventurer à Taipei pour 521 $ aller-retour. Des promotions sont présentement à saisir chez United Airlines. Ne résistez pas et prenez vos billets à mini prix pour une escapade asiatique de novembre 2017 à mai 2018. Plus d’infos sur ce vol.

Au départ de Québec

295 $ pour Washington, D.C.

Ces bons prix vous donneront envie d’aller faire un tour à Washington, D.C. Profitez des billets à coût raisonnable pour aller visiter la capitale des États-Unis. Ainsi, de novembre à décembre vous pourrez aller découvrir la ville de fond en comble pour un peu moins de 300 $ aller-retour. Plus d’infos sur ce vol.

565 $ pour Taipei, à Taiwan

Ces rares baisses pour la capitale taiwanaise sont à prendre au sérieux! Profitez sans modération des billets à moins de 600 $ aller-retour que met à votre disposition United Airlines. Vous pourrez partir dans cette direction à moindre prix de janvier à mai 2018. Plus d’infos sur ce vol.

