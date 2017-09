Aubaines: le Costa Rica à 429 $, Bali à 799 $

Christèle Négrobar 28-09-2017 | 09h20

Voici les rabais les plus intéressants de la semaine sur les vols en partance de Montréal et de Québec.

Tous les prix étaient valides au moment de la publication, mais les prix changent rapidement et certains pourraient ne pas être disponibles longtemps. Donc si un vol vous intéresse, n'attendez pas.

Les prix affichés sont ceux de vols aller-retour, toute taxes incluses.

Au départ de Montréal

429 $ pour Liberia au Costa Rica

Le Costa Rica est tentant à ce prix-là, non? D'excellents billets pour Liberia sont à saisir chez Air Canada et United Airlines dès cet automne. Profitez de ces rabais jusqu'au mois de février 2018. Ne tardez pas! Plus d'infos sur ce vol.

408 $ pour Guatemala City au Guatemala

Le Guatemala vous accueille pour 408 $ aller-retour. Ces aubaines à ne pas laisser passer sont disponibles chez American Airlines pour des dates de départ allant jusqu‘au mois de décembre. Ne faites pas attendre votre prochaine aventure. Plus d'infos sur ce vol.

271 $ pour La Nouvelle-Orléans en Louisiane

Ne cherchez plus vos billets à petit prix pour la Louisiane. Ces promotions pour New Orleans vous iront très bien! Disponibles chez Delta Airlines, vous pourrez flâner dans ville aux diverses influences sans vous ruiner d'octobre 2017 à janvier 2018. Plus d'infos sur ce vol.

390 $ pour Cozumel au Mexique

L'île mexicaine vous ouvre ses portes à excellent prix cet automne. Envolez-vous dans cette direction pour 390 $ aller-retour en profitant des promotions que vous propose American Airlines jusqu'au mois de décembre. Plus d'infos sur ce vol.

695 $ pour Fuzhou en Chine

Si vous ne connaissez pas Fuzhou, voici une occasion pas chère pour aller la découvrir. Ces rabais pour la ville chinoise vous permettront de vous y évader au mois de novembre. Une bonne occasion d'aller vous dépayser de ce côté du globe. Plus d'infos sur ce vol.

Au départ de Québec

381 $ pour San Diego en Californie

Ces billets à moins de 400 $ aller-retour pour la Californie sont à prendre chez Air Canada. Grâce à ces rabais, vous pourrez aller découvrir San Diego à excellent prix entre janvier et février 2018. Profitez de ces aubaines sans hésiter. Plus d'infos sur ce vol.

799 $ pour Bali (Denpasar) en Indonésie

Offrez-vous une escapade à Bali pour 799 $ aller-retour. De novembre à décembre, vous pourrez aller explorer l'ile indonésienne à prix imbattable. Profitez-en! Plus d'infos sur ce vol.



