7 septembre 2017

Christèle Négrobar 07-09-2017 | 11h56

Voici les rabais les plus intéressants de la semaine sur les vols en partance de Montréal et de Québec.

Tous les prix étaient valides au moment de la publication, mais les prix changent rapidement et certains pourraient ne pas être disponibles longtemps. Donc si un vol vous intéresse, n'attendez pas.

Les prix affichés sont ceux de vols aller-retour, toute taxes incluses.

Au départ de Montréal

332 $ pour Los Angeles en Californie

Que diriez-vous d'aller déambuler à Los Angeles à petit prix cet automne ? Il se trouve que des billets à prix imbattables pour la ville californienne vous attendent chez WestJet dès ce mois-ci. Ainsi, vous pourrez vous y envoler jusqu'en février 2018 sans vous ruiner. Plus d'infos sur ce vol.

176 $ pour Toronto

Ces bons rabais pour Toronto vous feront sauter dans le prochain avion! Air Transat met à votre disposition des billets à moins de 200 $ aller-retour pour la Ville Reine. Profitez de ces billets pas chers pour aller poser vos valises à Toronto à petit prix dès cet automne, et ce jusqu'à l'été 2018. Plus d'infos sur ce vol.

395 $ - Holguin à Cuba

Direction Holguin pour moins de 400 $ aller-retour. Tirez parti de ces baisses de prix disponibles chez Air Transat pour aller profiter du soleil dans cette station balénaire cubaine de décembre à avril 2018. Ne manquez pas ces offres. Plus d'infos sur ce vol.

380 $ pour Seattle

La fameuse «ville émeraude» vous accueille pour moins de 400 $ aller-retour dès cet automne. Ces excellents prix vous attendent chez Delta Airlines. Ainsi, vous pourrez vous envoler dans cette direction à bon coût jusqu'au mois de février 2018. Plus d'infos sur ce vol.

359 $ pour San Francisco

Ne perdez pas une minute et réservez vos billets à moins de 400 $ aller-retour pour la célèbre ville californienne. Ces promotions tentantes disponibles chez WestJet vous permettront d'aller découvrir San Francisco à prix dérisoire de septembre à décembre. Plus d'infos sur ce vol.

Au départ de Québec

255 $ pour New York

Faites un tour à New York pour 255 $ aller-retour au mois de novembre. Grâce à WestJet, vous allez pouvoir visiter la Grosse Pomme à bon coût. Ne perdez pas une minute et réservez vite ces billets à prix avantageux. Plus d'infos sur ce vol.

482 $ pour Mérida au Mexique

Si vous n'avez pas encore visité Mérida au Mexique, ces billets à 482 $ aller-retour vous motiveront à le faire. Ces bons prix sont à retrouver chez United pour vous envoler vers le soleil de novembre à décembre. Plus d'infos sur ce vol.

