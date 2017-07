27 juillet 2017

Christèle Négrobar 27-07-2017 | 09h58

Voici les rabais les plus intéressants de la semaine sur les vols en partance de Montréal et de Québec.

Tous les prix étaient valides au moment de la publication, mais les prix changent rapidement et certains pourraient ne pas être disponibles longtemps. Donc si un vol vous intéresse, n'attendez pas.

Les prix affichés sont ceux de vols aller-retour, toute taxes incluses.

Au départ de Montréal

440 $ pour Paris, en France

Ce joli prix ne pouvait pas mieux tomber! Des billets à 440 $ aller-retour pour la capitale française sont disponibles chez Wow Air. Ainsi, vous pourrez aller y poser vos valises entre les mois de novembre et décembre. Il serait dommage de ne pas en profiter. Plus d'infos sur ce vol.

686 $ pour Beyrouth, au Liban

La Royal Jordanian met à votre disposition des prix auxquels il vous sera difficile de résister. Vous pourrez aller vous promener au Liban pour moins de 700 $ aller-retour. D'excellents rabais parmi tant d'autres, qui vous permettront de vous échapper de votre quotidien cet automne. Plus d'infos sur ce vol.

289 $ pour Reykjavik, en Islande

Si vous prévoyez de visiter l'Islande, réservez vos billets à 289 $ aller-retour. Ces prix dérisoires sont à réserver chez Wow Air pour voyager dans cette direction en début d'année 2018. Réservez sans attendre ces rabais pour quelques billets! Plus d'infos sur ce vol.

391 $ pour Saint-Martin, aux Antilles

Votre fin d'année s'annonce ensoleillée. Vous pourrez aller dorer à Saint-Martin pour 391 $ aller-retour en empruntant les ailes d'American Airlines. Des billets au rabais pour aller marcher le long des plages de sable fin en plein décembre. Plus d'infos sur ce vol.

272 $ pour La Nouvelle-Orléans, en Louisiane

À ce prix-là, c'est à ne pas manquer! Laissez-vous tenter par La Nouvelle-Orléans pour moins de 300 $ aller-retour. Et pourquoi ne pas profiter de ces billets et aller flâner de ce côté des États-Unis à petit prix dès le mois d'août ? Tirez avantage de ces baisses jusqu'en décembre. Plus d'infos sur ce vol.

Au départ de Québec

373 $ pour Philadelphie, en Pennsylvanie

Philadelphie se veut à la portée de votre budget. Des billets à moins de 400 $ aller-retour vous attendent chez Air Canada, à la fin du mois d'aout. Profitez vite de ces promotions qui ne vous attendront pas bien longtemps. Plus d'infos sur ce vol.

399 $ pour San Juan, à Puerto Rico

Porto Rico vous accueille pour 399 $ aller-retour. Envolez-vous vers San Juan à petit prix au mois d'octobre. Profitez de ces billets à prix bas au mois d'aout. Plus d'infos sur ce vol.

