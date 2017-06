15 juin 2017 - Aubaines: 481 $ pour St-Martin, 681 $ pour le Portugal

Christèle Négrobar 15-06-2017 | 13h21

Voici les rabais les plus intéressants de la semaine sur les vols en partance de Montréal et de Québec.

Tous les prix étaient valides au moment de la publication, mais les prix changent rapidement et certains pourraient ne pas être disponibles longtemps. Donc si un vol vous intéresse, n'attendez pas.

Les prix affichés sont ceux de vols aller-retour, toute taxes incluses.

Au départ de Montréal

787 $ pour Santa Cruz de la Sierra, Bolivie

De bons rabais vous inciteront à faire vos valises pour la Bolivie. En effet, des billets à moins de 800 $ aller-retour vous permettront d’aller visiter Santa Cruz de la Sierra au mois d’octobre. Profitez de ces promotions pour vous offrir une aventure dans les superbes contrées boliviennes cet automne. Plus d’infos sur ce vol.

587 $ pour Kunming, Chine

Laissez-vous tenter par ces excellents prix pour la Chine que vous propose Air China. Allez découvrir Kunming pour 587 $ aller-retour entre les mois d’octobre et de novembre. Ne manquez pas ces rabais défiant toute concurrence et partez sans vous retourner vers cette partie de l’Asie. Plus d’infos sur ce vol.

481 $ pour Philipsburg, Saint-Martin

Le soleil de Saint-Martin vous attend pour 481 $ aller-retour. Partez vous relaxer de ce côté des Antilles à prix raisonnable en profitant des rabais que vous propose American Airlines ce mois-ci. Faites-vous plaisir! Plus d'infos sur ce vol.

681 $ pour Lisbonne, Portugal

Faites-vous plaisir et prenez vos billets à moins de 700 $ aller-retour pour Lisbonne au Portugal. Des aubaines pour cette destination sont à votre disposition entre octobre et novembre chez Air Transat. Ces très bons prix pour la capitale portugaise sont à réserver très rapidement. Plus d’infos sur ce vol.

705 $ pour Bâle, Suisse

La Suisse n’attend plus que vous! Des billets pour la ville de Bâle sont disponibles pour 705 $ aller-retour au mois de septembre. Vous pourrez donc aller atterrir dans la ville suisse à bon prix cet automne. À vous de réserver! Plus d’infos sur ce vol.

Au départ de Québec

696 $ pour Ponta Delgada, Portugal

L’Ile de Sao Miguel dans l’archipel des Açores vous ouvre ses portes pour moins de 700 $ aller-retour. Vous pourrez dès le mois d’octobre aller vous relaxer à Ponta Delgada sans vous ruiner. Un petit prix pour une grande destination à ne pas laisser passer. Plus d’infos sur ce vol.

561 $ pour Guatemala City, Guatemala

Le dépaysement vous attend au Guatemala pour moins de 600 $ aller-retour. Décollez pour ce côté de l’Amérique centrale à bon cout au mois de septembre. Plus d’infos sur ce vol.

Pour plus de destinations à rabais, consultez yulair.com