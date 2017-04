Les aubaines de la semaine: Cuba, Lisbonne ou l'Arizona?

27-04-2017 | 04h00

Voici les rabais les plus intéressants de la semaine sur les vols en partance de Montréal et de Québec.

Tous les prix étaient valides au moment de la publication, mais les prix changent rapidement et certains pourraient ne pas être disponibles longtemps. Donc si un vol vous intéresse, n'attendez pas.

Les prix affichés sont ceux de vols aller-retour, toutes taxes incluses.

Au départ de Montréal

370 $ pour Phoenix, en Arizona

Direction les paysages mythiques de l'Arizona. American Airlines vous propose de faire de l'ouest des États-Unis votre prochain arrêt. C'est à Phoenix que vous pourrez atterrir à moins de 400 $ aller-retour. De mai à août, l'état du Grand Canyon est à vous! Plus d'infos sur ce vol.



585 $ pour Lisbonne, au Portugal

Répondez à l'appel du Vieux Continent et allez explorer le Portugal pour 585 $ aller-retour. Lisbonne vous accueillera à petit prix au mois de novembre. Faites-vous plaisir et prenez la direction de la capitale portugaise et allez profiter du «fait bon vivre» de cette ville majestueuse cet automne. Plus d'infos sur ce vol.

374 $ pour Santa Clara, à Cuba

Besoin ou pas de vitamine D, Santa Clara est toute disposée à vous laisser profiter de son soleil quoi qu'il en soit. La destination de villégiature cubaine vous accueille pour 374 $ aller-retour au mois de juin. Plages ensoleillées, coquillages et crustacés (comme le dit la chanson) attendront les chanceux! Plus d'infos sur ce vol.

510 $ pour Amsterdam, aux Pays-Bas

À 510 $ l'aller-retour, Amsterdam n'attend plus que vous! En effet, ces rabais pour la capitale hollandaise vous sont à prendre chez Wow Air au mois de novembre. Ne manquez pas l'occasion de visiter cette ville chaleureuse au cœur de l'automne. Plus d'infos sur ce vol.

590 $ pour Cork, en Irlande

Ne résistez pas à ces petits prix pour Cork en Irlande. La ville à l'histoire bien ancrée vous ouvre ses portes pour moins de 600 $ aller-retour en septembre. Vous tenez là votre destination de l'automne, ne la laissez pas s'échapper. Plus d'infos sur ce vol.



Au départ de Québec

738 $ pour Taipei, à Taiwan

738 $ vous séparent d'un superbe périple à Taiwan. Ces billets à prix très attrayants pour cette destination asiatique encore peu prisée sont à votre disposition chez United. Ainsi, d'août à septembre vous pourrez aller vous émerveiller de côté de l'Asie, et ce, sans vous ruiner. Une aubaine à ne pas laisser passer. Plus d'infos sur ce vol.

660 $ pour Londres, en Angleterre

Et si vous alliez vous perdre à Londres au mois de juin? WestJet vous propose d'aller flâner sur les bords de la Tamise pour 660 $ aller-retour à la belle saison. Laissez-vous faire et allez-y à petit budget. Plus d'infos sur ce vol.

Pour plus de destinations au rabais, consultez toutes les aubaines sur Yulair.