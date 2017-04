Aubaines: l'Irlande à 500 $, la Floride à 278 $...

Christèle Négrobar 13-04-2017 | 04h00

Voici les rabais les plus intéressants de la semaine sur les vols en partance de Montréal et de Québec.

Tous les prix étaient valides au moment de la publication, mais les prix changent rapidement et certains pourraient ne pas être disponibles longtemps. Donc si un vol vous intéresse, n'attendez pas.

Les prix affichés sont ceux de vols aller-retour, toutes taxes incluses.

Au départ de Montréal

488 $ pour Bruxelles, en Belgique

Si vous aviez besoin d'un prétexte pour boucler vos valises et partir pour Bruxelles, le voici! Icelandair met à votre disposition des billets aller-retour à 488 $ pour la capitale belge à l'automne. À vous gaufres, frites et chocolats en plus des brocantes, musées et petites boutiques qui apporteront à votre séjour une touche d'authenticité appréciée. Plus d'infos sur ce vol.

482 $ pour Vancouver, au Canada

Voici des aubaines pour Vancouver qui tombent bien. Au mois de juin, vous pourrez aller y flâner pour moins de 500 $ aller-retour grâce aux baisses que vous propose Air Transat. Ferez-vous partie des chanceux qui se frotteront à la diversité culturelle de Vancouver? Plus d'infos sur ce vol.

361 $ pour Holguín, à Cuba

Holguín vous accueillera à prix très attrayant de novembre à décembre. Pour 361 $ aller-retour, vous pourrez aller profiter des températures clémentes qu'offre la province cubaine durant les mois hivernaux. Réservez dès maintenant vos billets pour cette destination qui vous réchauffera au début de la saison froide. Plus d'infos sur ce vol.

278 $ pour Fort Lauderdale, en Floride

Allez visiter la très animée Fort Lauderdale pour seulement 278 $ aller-retour au mois de mai. Ces prix pour la «Venise de l'Amérique» sont à saisir sans attendre chez American Airlines. Envolez-vous vers le soleil de la Floride à petit prix ce printemps. Plus d'infossur ce vol.

500 $ pour Dublin, en Irlande

Dublin sera à vous pour 500 $ aller-retour en décembre. La compagnie aérienne Wow Air dispose de promotions pour cette destination à ne pas laisser filer. Faites-vous plaisir et offrez-vous donc le périple pour découvrir cette capitale européenne à l'atmosphère poignante et décalée cet hiver. Plus d'infos sur ce vol.



Au départ de Québec

467 $ pour Cozumel, au Mexique

Cozumel n'aura plus de secrets pour vous. United Airlines vous propose d'aller découvrir cette destination mexicaine pour moins de 500 $ aller-retour dès ce mois-ci. Ruez-vous sur ces jolis rabais, et allez profiter des merveilles de Cozumel. Les dates de ces baisses s'étendent jusqu'en septembre, ça serait dommage de ne pas en tirer parti. Plus d'infos sur ce vol.

850 $ pour le Siem Reap, au Cambodge

Ces rabais alléchants pour le Cambodge sont à réserver immédiatement. Des billets à 850$ l'aller-retour pour vous évader dans cette direction sont disponibles chez China Eastern Airlines de septembre à novembre. Planifiez sans tarder cette aventure hors du commun à prix exceptionnel et aller vous dépayser à Siem Reap, la capitale aux multiples facettes, cet automne. Plus d'infos sur ce vol.