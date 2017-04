6 avril 2017

Christèle Négrobar 06-04-2017 | 04h00

Voici les rabais les plus intéressants de la semaine sur les vols en partance de Montréal et de Québec.

Tous les prix étaient valides au moment de la publication, mais les prix changent rapidement et certains pourraient ne pas être disponibles longtemps. Donc si un vol vous intéresse, n'attendez pas.

Les prix affichés sont ceux de vols aller-retour, toutes taxes incluses.

Au départ de Montréal

398 $ pour Lima, au Pérou

Ne manquez pas l'occasion de vous envoler vers le Pérou pour 398 $ aller-retour. Ces rabais exceptionnels sont présentement disponibles chez AeroMexico pour vous permettre de partir dans cette direction d'avril à mai. Réservez vite, car ces rabais imbattables ne seront pas disponibles bien longtemps. Plus d'infos sur ce vol.

490 $ pour Paris, en France

Paris vous accueille à tout petit prix à l'automne. En effet, des billets à 490 $ aller-retour vous inciteront à partir dans cette direction au mois de novembre. Réservez sans attendre vos billets chez Wow Air. Plus d'infos sur ce vol.

382 $ pour Palm Springs, en Californie

Allez profiter du beau temps de la Californie pour 382 $ aller-retour. Ces rabais sont à réserver dès maintenant chez American Airlines pour aller flâner de côté de la Californie d'avril à août. Plus d'infos sur ce vol.

450 $ pour Francfort, en Allemagne

Ne laissez pas ces aubaines pour Francfort vous échapper. Des billets à 450 $ aller-retour vous permettront d'embarquer pour la ville allemande à petit cout. Une occasion d'aller vous imprégner de la richesse culturelle de l'endroit à prix imbattable au mois d'octobre. Plus d'infos sur ce vol.

534 $ pour Kailua, à Hawaii

Vous allez pouvoir rayer Hawaii de votre liste de souhaits à la belle saison. Des billets à 534 $ aller-retour pour Kailua vous faciliteront l'accès à la superbe destination d'avril à juin. Saisissez ces offres disponibles chez Air Canada. Plus d'infos sur ce vol.

Au départ de Québec

827 $ pour Denpasar, à Bali, en Indonésie

Des prix attrayants pour l'île de Bali, en Indonésie, vous permettront de partir à l'aventure dans cette direction pour moins de 900 $. C'est au mois de novembre que vous pourrez visiter la région sans dépasser votre budget. Certainement, des billets à ne pas manquer. Plus d'infos sur ce vol.

450 $ pour Puerto Vallarta, au Mexique

Direction le Mexique pour 450 $ aller-retour. Puerto Vallarta vous ouvre ses portes à prix plus que raisonnable dès ce mois-ci, et ce jusqu'au mois de septembre. L'océan Pacifique n'attend plus que vous! Plus d'infos sur ce vol.

Pour plus de destinations au rabais, consultez toutes les aubaines sur Yulair.