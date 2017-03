23 mars 2017

Christèle Négrobar 23-03-2017 | 04h00

Voici les rabais les plus intéressants de la semaine sur les vols en partance de Montréal et de Québec.

Tous les prix étaient valides au moment de la publication, mais les prix changent rapidement et certains pourraient ne pas être disponibles longtemps. Donc si un vol vous intéresse, n'attendez pas.

Les prix affichés sont ceux de vols aller-retour, toutes taxes incluses.

Au départ de Montréal

590 $ pour Lisbonne, au Portugal

542 $ pour Londres, en Angleterre

466 $ pour Port d'Espagne, à Trinité-Et-Tobago

733 $ pour Hambourg, en Allemagne

638 $ pour Faro, au Portugal

Des billets à moins de 600 $ aller-retour pour Lisbonne sont à prendre sans tarder. La capitale portugaise vous ouvre ses portes à excellent prix l'automne prochain. Plus d'infos sur ce vol Allez poser vos valises à Londres pour 542 $ aller-retour ce printemps. En effet, la compagnie aérienne WestJet vous propose d'aller faire un tour dans la capitale anglaise. Vous savez maintenant où aller vous aventurer au mois de mai! Plus d'infos sur ce vol Ne manquez pas votre rendez-vous au soleil de Trinité-et-Tobago en avril. WestJet met à votre disposition des billets à moins de 500 $ aller-retour. C'est votre chance d'aller reprendre des couleurs! Plus d'infos sur ce vol Changez d'air en Allemagne! Hambourg vous accueille pour moins de 800 $ aller-retour au mois de mai. Laissez vous tenter et partez découvrir Hambourg. Plus d'infos sur ce vol

Le dépaysement vous attend à Faro! Réservez vos billets à moins de 700 $ aller-retour pour cette belle ville du sud du Portugal chez Tap Air Portugal. Et Faro sera à vous du mois d'octobre au mois de décembre! Plus d'infos sur ce vol.

Au départ de Québec

688 $ pour Beijing, en Chine

391 $ pour Hamilton, aux Bermudes

Des rabais pour Beijing en Chine sont à votre disposition chez United Airlines. Ne perdez pas une minute et profitez de ces promotions jusqu'au mois d'avril pour vous envoler à la découverte de la Chine. Plus d'infos sur ce vol

Allez dorer aux Bermudes à tout petit prix. Des billets à 391 $ aller-retour pour Hamilton sont à saisir très rapidement chez WestJet. Ne manquez pas l'occasion de partir prendre un bain-de-soleil à excellent coût cet été. Plus d'infos sur ce vol.

