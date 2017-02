Aubaines: 278 $ pour la Floride, 379 $ pour le Mexique

Christèle Négrobar 23-02-2017 | 04h00

Voici les rabais les plus intéressants de la semaine sur les vols en partance de Montréal et de Québec.

Tous les prix étaient valides au moment de la publication, mais les prix changent rapidement et certains pourraient ne pas être disponibles longtemps. Donc si un vol vous intéresse, n'attendez pas.

Les prix affichés sont ceux de vols aller-retour, toutes taxes incluses.

Au départ de Montréal

389 $ pour Tuxtla Gutiérrez, au Mexique

Allez découvrir Tuxtla Gutiérrez dans l'État du Chiapas au Mexique. Offrez-vous cette escapade pour moins de 400 $ aller-retour en profitant des billets à petit prix disponibles chez Delta Airlines jusqu'au mois de juin. À réserver! Plus d'infos sur ce vol.

739 $ pour Harbin, en Chine

L'évasion vous attend à Harbin. Allez poser vos valises dans le nord de la Chine pour 739 $ aller-retour entre les mois de février et d'avril. Une jolie occasion d'aller découvrir cette partie du monde à bon prix. Plus d'infos sur ce vol.

278 $ pour West Palm Beach, en Floride

Les bords de mer de West Palm Beach n'attendent plus que vous. Envolez-vous vers cette destination pour 278 $ aller-retour. Profitez de ces prix exceptionnels pour vous offrir une pause ensoleillée entre les mois de mars et avril. Plus d'infos sur ce vol.

379 $ pour Cozumel, au Mexique

Ces rabais pour Cozumel ne vous échapperont pas. Partez vers la villégiature mexicaine pour moins de 400 $ aller-retour au mois de mars grâce aux baisses que vous propose WestJet. Délaissez le froid à petit prix. Plus d'infos sur ce vol.

786 $ pour Bangkok, en Thaïlande

Allez poser vos bagages à Bangkok pour 786 $ aller-retour. Des billets à excellents prix sont disponibles chez United. Planifiez un voyage de ce côté de l'Asie à très bon coût au mois de mars. Plus d'infos sur ce vol.

Au départ de Québec

382 $ pour Memphis, dans le Tennessee

Memphis vous accueille pour 382 $ aller-retour. Faites vos bagages et partez déambuler dans la capitale du blues à prix attractif de mars à septembre. Plus d'infos sur ce vol.

394 $ pour Cozumel, au Mexique

Faites de Cozumel votre prochaine destination à bas prix. Des aller-retour à 394 $ pour la ville latine vous attendent chez WestJet au mois de mars. À vous le farniente! Plus d'infos sur ce vol.

