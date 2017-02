16 février 2017

16-02-2017 | 04h00

Voici les rabais les plus intéressants de la semaine sur les vols en partance de Montréal et de Québec.

Tous les prix étaient valides au moment de la publication, mais les prix changent rapidement et certains pourraient ne pas être disponibles longtemps. Donc si un vol vous intéresse, n'attendez pas.

Les prix affichés sont ceux de vols aller-retour, toutes taxes incluses.

Au départ de Montréal

488 $ pour Managua, au Nicaragua

D'excellents prix pour Managua vous attendent au mois de mars. Profitez-en pour aller découvrir le Nicaragua! Partez dans cette direction sans hésiter pour moins de 500 $ aller-retour. Plus d'infos sur ce vol.

717 $ pour Charm el-Cheikh, en Égypte

Visitez l'Égypte pour moins de 800 $ aller-retour. De très bons prix pour Charm el-Cheikh vous attendent chez Turkish Airlines. Ainsi, entre les mois d'avril et de mai vous aurez la possibilité d'aller explorer les lieux à excellent coût. Profitez-en pour aller vous familiariser avec la région. Plus d'infos sur ce vol.

455 $ pour Francfort, en Allemagne

Allez poser vos valises à Francfort pour moins de 500 $ aller-retour. Tirez avantage des rabais qui vous attendent chez Wow Air au mois de mars et offrez-vous le voyage vers la ville allemande. Plus d'infos sur ce vol.

377 $ pour Cayo Coco, à Cuba

Allez reprendre des couleurs à Cayo Coco pour 377 $ aller-retour! De bons billets pour la destination cubaine sont à prendre chez Air Transat. Ne manquez pas l'opportunité de vous envoler dans cette direction à bon prix de mars à avril. Plus d'infos sur ce vol.

387 $ pour Nassau, aux Bahamas

Les Bahamas vous attendent pour moins de 400$ aller-retour. WestJet vous propose ces bons billets de mars à avril. Ne manquez pas l'occasion de fuir vers le soleil de Nassau à moindre coût. Plus d'infos sur ce vol.

Au départ de Québec

386 $ pour Cayo Coco, à Cuba

Ne résistez pas à ces prix pour le Sud que vous propose Air Transat. Réservez vos billets à moins de 400$ aller-retour pour Cayo Coco et allez vous prélasser de ce côté des Antilles au mois de mars et avril. Plus d'infos sur ce vol.

791 $ pour Oslo, en Norvège

Direction la Norvège pour moins de 800 $ aller-retour. Lufthansa met à votre disposition de bons billets pour Oslo au printemps. Retenez votre place et partez à la découverte de cette partie de la Scandinavie entre les mois de mai et juin. Et ce, sans dépasser votre budget. Plus d'infos sur ce vol.

Pour plus de destinations au rabais, consultez toutes les aubaines sur Yulair.