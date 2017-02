Aubaines: le Costa Rica pour 384 $ ou Cuba pour 424 $?

09-02-2017 | 04h00

Voici les rabais les plus intéressants de la semaine sur les vols en partance de Montréal et de Québec.

Tous les prix étaient valides au moment de la publication, mais les prix changent rapidement et certains pourraient ne pas être disponibles longtemps. Donc si un vol vous intéresse, n'attendez pas.

Les prix affichés sont ceux de vols aller-retour, toutes taxes incluses.

Au départ de Montréal

570 $ pour Dublin, en Irlande

Envolez-vous vers L'Irlande à prix attractif! Wow Air met à votre disposition des billets aller-retour pour visiter Dublin d'avril à mai. Profitez de ces bons rabais pour vous offrir le voyage sans vous ruiner. Plus d'infos sur ce vol.

440 $ pour Copenhague, au Danemark

L'aventure à petit prix vous attend au Danemark. D'excellents rabais disponibles chez Wow Air vous inciteront à partir dans cette direction à l'automne 2017. Prenez immédiatement votre billet à 440 $ aller-retour pour la capitale danoise et allez découvrir les lieux au mois de septembre. Plus d'infos sur ce vol.

384 $ pour Liberia, au Costa Rica

Si vous ne connaissez pas encore Liberia au Costa Rica, vous pourrez aller découvrir la ville pour moins de 400 $ aller-retour. De mars à juin, ces rabais vous attendent chez American Airlines. Profitez-en pour ajouter cette destination à votre carnet de bord. Plus d'infos sur ce vol.

872 $ pour Johannesburg, en Afrique du Sud

Embarquez pour l'Afrique du Sud à moins de 900 $ aller-retour. De bons billets pour Johannesburg, la plus grande ville du pays, sont à prendre chez British Airways. Planifiez votre périple à petit prix entre les mois de novembre et décembre. Plus d'infos sur ce vol.

280 $ pour Nashville, au Tennessee

Allez poser vos valises à Nashville pour quelques dollars. Des aller-retour à 280 $ vous permettront de vous envoler dans cette direction de février à mai. Ne manquez pas l'opportunité d'aller faire un tour dans le Tennessee ces prochains mois. Plus d'infos sur ce vol.



Au départ de Québec

424 $ pour Holguin, à Cuba

Le sud-est de Cuba vous accueille pour moins de 500 $ aller-retour. Profitez-en pour aller vous relaxer à Holguin au mois de mars grâce aux billets à bon prix que met à votre disposition WestJet. Plus d'infos sur ce vol.

677 $ pour Stockholm, en Suède

La Suède vous ouvre ses portes pour moins de 700 $ aller-retour. Envolez-vous-y à excellent prix en profitant des rabais que vous propose La Lufthansa au mois de juin. Plus d'infos sur ce vol.

Pour plus de destinations au rabais, consultez toutes les aubaines sur Yulair.