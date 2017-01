26 janvier 2017

Christèle Négrobar 26-01-2017 | 04h00

Voici les rabais les plus intéressants de la semaine sur les vols en partance de Montréal et de Québec.

Tous les prix étaient valides au moment de la publication, mais les prix changent rapidement et certains pourraient ne pas être disponibles longtemps. Donc si un vol vous intéresse, n'attendez pas.

Les prix affichés sont ceux de vols aller-retour, toutes taxes incluses.

Au départ de Montréal

470 $ pour Bristol, en Angleterre

Bristol vous attend pour moins de 500 $ aller-retour. Wow Air met à votre disposition de bons billets pour la destination anglaise. Ainsi, dès la fin de ce mois vous pourrez vous envoler dans cette direction. Plus d'infos sur ce vol.

452 $ pour Puerto Plata, en République dominicaine

Votre place au soleil vous attend à Puerto Plata. De bons billets pour la destination dominicaine sont à votre disposition chez Air Canada au mois de février. Réservez vite et allez bronzer en République dominicaine le mois prochain. Plus d'infos sur ce vol.

580 $ pour Bruxelles, en Belgique

Profitez des bons rabais que vous propose Wow Air pour vous envoler vers la Belgique. En effet, la compagnie islandaise à bas prix vous propose d'aller poser vos valises à Bruxelles pour moins de 600 $ aller-retour à l'automne 2017. Retenez votre billet dès maintenant. Plus d'infos sur ce vol.

790 $ pour Hô Chi Minh, au Vietnam

Allez vous aventurer au Vietnam à prix exceptionnel. Des billets aller-retour pour Hô Chi Minh à moins de 800 $ vous permettront de partir à la découverte des lieux entre mars et avril. C'est une opportunité à ne pas manquer. Plus d'infos sur ce vol.

468 $ pour Fort-de-France, en Martinique

Les Antilles françaises sont à la portée de votre budget. Partez vous réchauffer à Fort-de-France en Martinique pour moins de 500 $ aller-retour. Ces bons billets vous attendent chez Air Transat à la fin du mois. Saisissez-les vite! Plus d'infos sur ce vol.

Au départ de Québec

649 $ pour Luxembourg, au Luxembourg

Allez voir de quoi à l'air le Luxembourg au printemps. Pour moins de 700 $ aller-retour, vous pourrez partir arpenter ce petit pays européen au mois de mai. Faites-vous plaisir et prenez vos billets sans tarder. Plus d'infos sur ce vol.

557 $ pour Liberia, au Costa Rica

À 557 $ aller-retour le Liberia au Costa Rica n'attend plus que vous! Profitez de ces rabais pour ajouter cette destination à votre carnet de bord entre les mois de janvier et de juin. Tirez parti de ces aubaines pour aller explorer la région. Plus d'infos sur ce vol.

